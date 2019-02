Feyenoord haalt Cuco Martina terug naar de Eredivisie. De oud-verdediger van FC Twente en RKC Waalwijk wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Everton.

De 29-jarige Martina, die rugnummer 24 krijgt bij Feyenoord, werd het afgelopen half jaar door Everton verhuurd aan Stoke City, maar daar had hij geen basisplaats. Bij Feyenoord hoopt Martina wel weer veel in actie te komen.

Martina speelt voornamelijk als rechtsback, maar kan ook centraal in de verdediging uit de voeten. Nadat dinsdag bleek dat Eric Botteghin door een zware knieblessure drie maanden aan de kant staat, richtte Feyenoord de pijlen op Martina.

"Nu Eric is weggevallen, zouden we eventuele nieuwe tegenslagen in de defensie moeilijk op kunnen vangen. Dat ondervangen we met Martina", zegt technisch directeur Martin van Geel donderdag bij de bekendmaking van de transfer, enkele uren voor het einde van de transferperiode.

"Martina, die in het verleden ook al bij ons op de radar stond, is zeer ervaren en allround. Bovendien kent hij de club en de stad al."

Martina enige aanwinst Feyenoord

Martina debuteerde in 2008 bij RBC Roosendaal in het betaalde voetbal en kwam daarna uit voor RKC Waalwijk en FC Twente. Bij de Enschedese club was de international van Curaçao aanvoerder.

Toenmalig Southampton-trainer Ronald Koeman haalde Martina in 2015 naar de Premier League en werkte daarna ook bij Everton met hem samen. Vorig seizoen speelde hij 21 competitiewedstrijden voor de 'Toffees', maar voor deze jaargang was er onder trainer Marco Silva geen zicht op speeltijd.

Martina vertrok daarom naar Stoke City, maar bij de Championship-club slaagde hij er niet in een vaste basisplaats af te dwingen.

Martina is de eerste en enige aanwinst van Feyenoord deze winter. Daartegenover staat het vertrek van Renato Tapia (verhuurd aan Willem II) en Mo El Hankouri (verhuurd aan FC Groningen).