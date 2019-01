Jeffrey Bruma maakt het seizoen af bij Schalke 04. De 27-jarige verdediger wordt door de club uit Gelsenkirchen voor de rest van het seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg. In Italië maakt Kevin Diks op huurbasis de overstap van Fiorentina naar Empoli.

Bruma was bij Wolfsburg, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat, op een zijspoor beland. Trainer Bruno Labbadia gaf hem dit seizoen geen minuut speeltijd in de Bundesliga en dus was de 25-voudig Oranje-international er veel aan gelegen om weg te komen.

"Mijn doel was om een ​​club te vinden waar ik weer zicht heb op speeltijd en Schalke 04 is het geworden", zegt Bruma donderdag bij de bekendmaking van de transfer op de website van zijn nieuwe club. "Hopelijk kan ik zo snel mogelijk mijn bijdrage leveren in het eerste elftal."

Schalke 04 wordt de derde Duitse club van Bruma, die eerder door Chelsea aan Hamburger SV verhuurd werd. Bij PSV kende hij vervolgens de beste jaren van zijn loopbaan en de Eindhovense club ontving 2016 zo'n twaalf miljoen euro van Wolfsburg voor de verdediger.

Schalke 04 hoopt ook op Vincent Janssen

Bruma was aanvankelijk een vaste waarde bij Wolfsburg, tot hij in 2017 te maken kreeg met een zware knieblessure. Hij moest tot twee keer toe worden geopereerd. Inmiddels is Bruma al langere tijd weer fit en dat moet resulteren in speeltijd bij Schalke 04. Zijn laatste interland was in november 2016 uit tegen Luxemburg (1-3-zege).

Het is nog niet bekend wanneer Bruma voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Schalke behoort. De ploeg van trainer Domenico Tedesco, die zaterdag thuis speelt tegen Borussia Mönchengladbach, staat op een teleurstellende twaalfde plaats in de Bundesliga, maar overwinterde wel in de Champions League. De Duitsers stuiten in de achtste finales van het miljoenenbal op Manchester City.

Overigens leek Schalke op Deadline Day nog een Nederlander vast te leggen. Naar verluidt was de club in onderhandeling met Vincent Janssen, maar van een transfer kwam het niet voor de spits die op een zijspoor is beland bij Tottenham Hotspur. De transfermarkt in Duitsland sloot donderdag al om 18.00 uur.

Diks gaat voor speeltijd bij Empoli

Ook voor Diks is zijn overgang van Fiorentina naar Empoli een keuze om eindelijk weer speeltijd te krijgen. De 22-jarige vleugelverdediger staat sinds de zomer 2016 onder contract bij de club uit Florence en kwam in die periode slechts in twee Serie A-wedstrijden aan spelen toe.

Dit seizoen kwam hij nog geen minuut in actie voor Fiorentina, dat hem eerder uitleende aan Vitesse en Feyenoord. Empoli, dat zeventiende staat in de Serie A, huurt Diks voor anderhalf seizoen van Fiorentina. De voormalig jeugdinternational staat nog tot medio 2021 onder contract bij de club van trainer Stefano Pioli.

Mogelijk maakt Diks komend weekend al zijn debuut voor Empoli, dat zaterdag om 15.00 uur thuis speelt tegen Chievo Verona.