FC Barcelona heeft donderdag alsnog de verhuur van Denis Suárez aan Arsenal bevestigd. De 25-jarige middenvelder maakt het seizoen af in Londen, maar verlengde ook zijn contract bij de Spaanse topclub met een jaar tot medio 2021. Wolverhampton Wanderers evenaarde op Deadline Day het transferrecord voor Jonathan Castro Otto.

Barcelona kondigde woensdag al het vertrek van Suárez naar Arsenal aan, maar dat bericht werd kort daarna verwijderd. Het bericht zou door een technische fout te vroeg op de site zijn verschenen.

De eenmalig Spaans international stond al eerder in Engeland onder contract. Hij doorliep de jeugdopleiding van Celta de Vigo en tekende in 2011 bij Manchester City, waar hij niet doorbrak. Twee jaar later tekende de Spanjaard bij Barcelona, maar ook in Catalonië was de middenvelder niet onomstreden.

Suárez werd verhuurd aan Sevilla en in de zomer van 2015 verkocht aan Villarreal, waarna Barcelona een jaar later gebruikmaakte van de terugkoopoptie in zijn contract. Dit seizoen kwam hij tot acht officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.

Suárez is eerste winteraanwinst Arsenal

Op Suárez' palmares prijken een landstitel, twee Copa del Reys en de Spaanse supercup met Barcelona. Bovendien behoorde hij tot de Sevilla-selectie die in 2015 de Europa League won.

Suárez is de eerste en waarschijnlijk enige winteraanwinst voor het Arsenal van zijn landgenoot Unai Emery. 'The Gunners' bezetten achter Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur en Chelsea de vijfde plaats in de Premier League.

Mogelijk maakt Suárez zondag al zijn debuut voor Arsenal, dat om 17.30 uur thuis speelt tegen Manchester City.

Wolverhampton betaalt 20 miljoen euro voor Johnny

Wolverhampton Wanderers betaalde op Deadline Day circa 20 miljoen euro voor Jonathan Castro Otto, die luistert naar de voetbalnaam Jonny. De Spaanse vleugelverdediger was de afgelopen maanden al op huurbasis actief voor de 'Wolves' en is nu definitief overgenomen van Atlético Madrid.

Jonny speelde geen minuut voor Atlético, dat hem afgelopen zomer voor 7 miljoen euro overnam van Celta de Vigo en meteen verhuurde aan Wolverhampton. In Engeland groeide Jonny uit tot Spaans international en hij heeft inmiddels drie interlands achter zijn naam staan.

Samen met Adama Traoré is Jonny de duurste speler ooit van Wolverhampton, dat zevende staat in de Premier League. De Spanjaard Traoré werd afgelopen zomer voor ongeveer 20 miljoen overgenomen van Middlesbrough.

De eerstvolgende competitiewedstrijd voor Wolverhampton is zaterdag om 16.00 uur uit tegen Everton.