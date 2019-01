NAC Breda heeft de selectie donderdag versterkt met Dorian Dervite. De centrale verdediger komt voor de rest van het seizoen over van RSC Charleroi. FC Emmen versterkte zich op Deadline Day met verdedigers Andrej Lukic en Nick Kuipers en Excelsior strikte spits Dennis Eckert.

De dertigjarige Dervite begon zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur en maakte in november 2006 zijn debuut voor de Premier League-club, maar het bleef ook bij die ene wedstrijd in de achtste finales van de League Cup.

In het seizoen 2008/2009 werd Dervite verhuurd aan Southend United, waarna hij in 2010 Engeland verliet voor Villarreal (tweede elftal). Daarna speelde de Fransman achtereenvolgens in het Championship voor Charlton Athletic (2012-2014) en Bolton Wanderers (2014-2018), voordat hij afgelopen zomer een contract tekende bij Charleroi.

Bij de Belgische club zat Dervite in de eerste seizoenshelft vaker niet dan wel bij de wedstrijdselectie en dus mocht hij vertrekken. Voor NAC is hij de vijfde winterse versterking. De laagvlieger in de Eredivisie haalde eerder al Khalid Karami (Vitesse, gehuurd), Ramon Lundqvist (PSV), Sullay Kaikai (Crystal Palace) en Alex Gersbach (Rosenborg BK).

"Ik ben heel blij om hier te mogen tekenen", zegt Dervite op de site van NAC. "Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk te beginnen. Afgelopen zomer stond mijn zaakwaarnemer al in contact met NAC. De overgang vond toen helaas niet plaats, maar nu ben ik er alsnog. Hopelijk kan ik iets toevoegen aan de ploeg."

Dervite kan komende speelronde nog niet in actie komen voor nummer zeventien NAC. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag speelt vrijdag in Doetinchem de degradatiekraker tegen hekkensluiter De Graafschap, dat een punt minder heeft.

FC Emmen huurt verdedigers Lukic en Kuipers

Eerder op donderdag versterkte FC Emmen zich met Lukic, die voor de rest van het seizoen op huurbasis overkomt van Sporting Braga. Ook Nick Kuipers, die wordt gehuurd van ADO, maakt het seizoen af bij Emmen.

De 1,94 meter lange Lukic staat sinds medio 2017 onder contract bij Braga, dat hem het afgelopen half jaar verhuurde aan Apollon Smirnis. Bij de Griekse hekkensluiter speelde hij twaalf competitieduels, waarin hij zeven gele kaarten kreeg.

Lukic speelde in eigen land voor NK Osijek, waarmee hij in juli 2017 te sterk was voor PSV in de voorrondes van de Europa League.

De 26-jarige Kuipers staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij ADO Den Haag, maar hij kan bij de club uit de Hofstad niet rekenen op een vaste basisplaats. "Mijn doel is om mezelf bij Emmen verder te ontwikkelen, zodat ik in de zomer nog sterker kan terugkeren in Den Haag", aldus Kuipers, die nog tot medio 2021 vastligt bij ADO.

FC Emmen bezet na negentien duels met 21 punten de veertiende plek in de Eredivisie. Het verschil met hekkensluiter De Graafschap bedraagt slechts zes punten.

Excelsior voegt Duitse spits Eckert toe aan selectie

Waar NAC en Emmen zich op de slotdag van de winterse transfermarkt in defensief opzicht versterkten, voegde Excelsior een aanvaller toe aan de selectie. Eckert komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Celta de Vigo.

De 22-jarige spits, die een deel van de jeugdopleiding doorliep bij Borussia Mönchengladbach, sluit vrijdag aan bij de selectie en kan zondag al zijn debuut maken voor Excelsior. De Kralingers spelen dan de Rotterdamse derby tegen Feyenoord.

"Ik ben blij dat ik hier bij Excelsior ben", zekt Eckert. "De afgelopen 48 uur waren nogal hectisch. Mijn eerste indruk van de club is erg goed. Natuurlijk is het hier allemaal wat kleiner dan ik bij Celta de Vigo gewend was, maar alles rond de club ziet er wel heel professioneel uit."

Excelsior bezet momenteel de vijftiende plek in de Eredivisie met negentien punten, één meer dan nummer zestien FC Groningen.

