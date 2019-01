Trainer Eusebio Di Francesco en technisch directeur Monchi zijn woensdagavond diep door het stof gegaan na de pijnlijke uitschakeling van AS Roma in de kwartfinales van de Coppa Italia. De Romeinen gingen met liefst 7-1 ten onder tegen Fiorentina.

"Het enige wat ik nu kan doen is me verontschuldigen voor deze pijnlijke nederlaag", aldus Di Francesco na het debacle in Florence op de site van AS Roma. "Ik vind het moeilijk om een verklaring te vinden. We speelden in ieder geval ver beneden ons niveau."

Bij rust stond AS Roma met 'slechts' 3-1 achter in Stadio Artemio Franchi, maar de ploeg van Di Francesco wist zich in de tweede helft niet op te richten. Maro Benassi gooide het duel in de 66e minuut op slot, waarna de Zweedse doelman Robin Olsen in het laatste kwartier ook nog werd gepasseerd door Federico Chiesa en Giovanni Simeone (twee treffers).

Na een wisselvallige seizoensstart leek Roma de laatste weken juist op de goede weg, want van de laatste vijf duels won de ploeg van Di Francesco er vier (zeges op Sassuolo, Parma, Virtus Entella en Torino, en een remise tegen Atalanta Bergamo). De coach zag zijn ploeg tegen Fiorentina weer in oude fouten vervallen.

"Men dacht dat dit team weer op de top van zijn kunnen zat, maar het tegendeel is waar. We kunnen praten over de vele tactische fouten, maar het begint met een goede instelling. Als er dingen fout gaan, moet je elkaar helpen. Dat hebben we niet gedaan en dat is nog het vervelendste van deze nederlaag."

AS Roma-doelman Robin Olsen incasseerde liefst zeven treffers in Florence. (Foto: ANP)

Monchi: 'Misschien wel pijnlijkste avond uit loopbaan'

In Italiaanse media wordt al volop gespeculeerd over een eventueel ontslag van Di Francesco, maar technisch directeur Monchi lijkt zich daar vooralsnog niet mee bezig te houden. Hij wil op dit moment net als Di Francesco wel zijn excuses aanbieden aan de fans.

"Het is heel moeilijk voor mij om mijn mening te geven over deze nederlaag, want het is misschien wel de pijnlijkste avond uit mijn loopbaan als directeur", zegt Monchi. "Het enige dat we kunnen doen is onze excuses aanbieden aan de fans die in Florence waren of thuis voor de tv zaten. Sorry, sorry, sorry."

Monchi had niet het idee dat het de spelers van Roma tegen Fiorentina ontbrak aan een goede instelling. "Voor de wedstrijd was ik in de kleedkamer en toen zag ik dat de spelers allemaal dolgraag wilden winnen. We waren aan een goede reeks bezig, maar dit keer maakten ze een slechte indruk. Ik denk dat we het team en de technische staf op dit moment moeten blijven steunen."

Justin Kluivert en Rick Karsdorp bleven de hele wedstrijd op de bank bij Roma, terwijl Kevin Diks op de bank zat bij de thuisploeg. De ploeg van Di Francesco, die in de Serie A op de vijfde plek staat, kan zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AC Milan revancheren voor de bekerblamage.

