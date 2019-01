Chelsea-coach Maurizio Sarri heeft zich na de blamerende 4-0-nederlaag van woensdagavond bij Bournemouth opnieuw kritisch uitgelaten over zijn spelers. De Italiaan vraagt zich af of hij nog wel de juiste man op de juiste plek is.

"Mogelijk ben ik niet meer in staat om deze spelersgroep te motiveren", zei de zestigjarige Sarri na de wedstrijd tegen Engelse media. "Hoe dat komt? Dat weet ik niet. Maar ik wil er wel snel achterkomen, want over drie dagen komen we weer in actie."

Het is niet de eerste keer dat Sarri constateert dat de instelling van de spelers van Chelsea te wensen overlaat. Nog geen twee weken geleden na de 2-0-nederlaag tegen Arsenal in de Londense derby zei de manager van 'The Blues' dat zijn groep "erg moeilijk te motiveren is".

Tegen het Bournemouth van Nathan Aké ging het vlak na rust mis voor Chelsea, nadat Joshua King in de 47e minuut voor de openingstreffer had gezorgd. David Brooks maakte er een kwartier later ook 2-0 van in het Vitality Stadium, waarna King en Charlie Daniels de blamage van Chelsea compleet maakten.

'We speelden als elf individuen'

Sarri, die zijn spelers na de vernederende wedstrijd veertig minuten in de kleedkamer hield, vindt het bizar dat zijn ploeg zich in de tweede helft zo liet wegspelen. "We speelden een heel goede eerste helft, dus ik had nooit zien aankomen dat de tweede helft zo'n blamage zou worden", zei de Chelsea-coach.

"Natuurlijk incasseerden we vlak na rust al een tegentreffer, maar er waren nog 43 minuten om iets aan die achterstand te doen. We hadden gewoon door moeten gaan met het spel uit de eerste helft, maar we stopten met voetballen. Dan is het inderdaad mogelijk dat je vier of vijf treffers moet incasseren."

Het was pas de vierde keer in de Premier League-historie dat Chelsea in één helft vier doelpunten tegen kreeg, terwijl Bournemouth de eerste thuiszege op de Londenaren boekte sinds september 1988. "Er is duidelijk iets mis met onze mentaliteit, maar het is voor mij heel moeilijk om erachter te komen wat de oorzaak daarvan is", zei een gefrustreerde Sarri. "We verloren onze identiteit en speelden als elf individuen."

Door de pijnlijke nederlaag is de achterstand van Chelsea op nummer drie Tottenham Hotspur al opgelopen tot zeven punten. De ploeg van Sarri, die slechts een van de laatste vier Premier League-duels winnend afsloot, vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town.

