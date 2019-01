Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas maakt zich niet druk om uitspraken die Memphis Depay onlangs deed over een eventuele transfer in de zomer. De bestuurder is ervan overtuigd dat de Oranje-international gelukkig is in Frankrijk.

In een interview met Helden zei Memphis onlangs dat hij op een transfer mikt. "Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München", liet hij onder meer weten.

Voorzitter Aulas verdedigt de aanvaller. "Hij heeft het niet op die manier gezegd. Hij is een van de beste spelers in Europa en wil zich nog steeds ontwikkelen bij ons", zei hij woensdag.

"De uitspraken over Lyon zijn verdraaid. Memphis heeft er zelf al op gereageerd en het uitgelegd. Hij is een geweldige speler en zet zich helemaal in voor Lyon. We staan achter hem, hij is belangrijk voor ons."

De 24-jarige Memphis verruilde Manchester United in januari 2017 voor Lyon. In Frankrijk speelde hij tot dusver 97 officiële wedstrijden, waarin hij 33 keer scoorde en 37 assists gaf. Momenteel staat hij al twaalf duels droog voor de Franse topclub.

Memphis: 'Zorg dat je je feiten kent'

Eerder op woensdag reageerde Memphis zelf op Twitter al. "Het is triest dat mensen, blogs en websites mijn woorden verdraaien om mensen tegen me op te zetten. Ik zou nooit iets slechts over Lyon zeggen, want het is de club die me de kans gaf toen ik dat nodig had", schreef hij.

"Websites pikken een korte quote uit een groot interview dat ik twee maanden geleden gaf, waardoor ik er slecht uitkom. Ik hou echt van Lyon en mensen zien me hier vaak op straat. Ik heb ook gezegd dat Lyon beter speelt dan veel clubs met grote namen. Zorg dat je de feiten kent in plaats van geruchten te verspreiden."

Lyon bezet na 22 speelrondes de derde plek in de Franse Ligue 1. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain, dat ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld heeft, is al zestien punten. Op nummer twee Lille OSC wordt drie punten toegegeven.

PSG is zondag de tegenstander in de eerstvolgende wedstrijd. De confrontatie in het Parc Olympique Lyonnais begint om 21.00 uur.

