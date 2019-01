Jasper Cillessen heeft woensdag een hoofdrol vertolkt bij FC Barcelona door een strafschop te stoppen in het met 6-1-gewonnen bekerduel met Sevilla. In de Coppa Italia blameerden Juventus en AS Roma zich.

Barcelona kwam tegen Sevilla op 1-0 door een penalty van Philippe Coutinho, die werd gegeven na een overtreding van Quincy Promes op Lionel Messi. In de 27e minuut was het woord vervolgens aan Cillessen.

Ever Banega mocht namens de bezoekers aanleggen vanaf elf meter, maar de doelman van Oranje ging naar de goede hoek en stopte de inzet. Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat Cillessen in een officieel duel een penalty pakt.

In het vervolg liep Barcelona, dat een 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd moest goedmaken, uit door doelpunten van Ivan Rakitic, nogmaals Coutinho en Sergi Roberto. Daarmee leek een plek in de halve finales zeker, maar het werd toch nog even spannend.

Na balverlies van Cillessen zorgde Guilherma Arana voor 4-1. Sevilla had nog één goal nodig en drong aan, maar vlak voor tijd maakten Luis Suárez en Messi met fraaie treffers aan alle onzekerheid een eind.

Eerder op de avond bereikte ook Real Betis de laatste vier door na verlenging af te rekenen met Espanyol: 3-1. Dinsdag won Valencia al met 3-1 van Getafe. De laatste halvefinalist komt donderdag uit het duel Girona-Real Madrid.

Spelers van FC Barcelona vieren feest na de tweede treffer van Philippe Coutinho tegen Sevilla. (Foto: ANP)

Juventus en Roma hard onderuit in Italië

Atalanta Bergamo zorgde in het Italiaanse bekertoernooi met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis voor een sensatie door titelverdediger Juventus met 3-0 opzij te zetten. Duvan Zapata (tweemaal) en Timothy Castagne scoorden in het kwartfinaleduel.

Juventus, waar sterspeler Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd meedeed, won de Coppa Italia dertien keer en was in de laatste vier seizoenen telkens de beste in het bekertoernooi.

Bij Fiorentina-Roma was het halverwege nog 'slechts' 3-1 voor de thuisploeg. Federico Chiesa scoorde al vroeg twee keer, waarna Aleksandar Kolarov iets terugdeed. Luis Muriel maakte Fiorentina's derde treffer.

Na rust werd de situatie alsmaar pijnlijker voor Roma, waar Rick Karsdorp en Justin Kluivert op de bank bleven. Giovanni Simeone (twee keer), opnieuw Chiesa en Marco Benassi voerden de score verder op: 7-1. Edin Dzeko kreeg nog rood bij Roma.

Bij Fiorentina keek Kevin Diks toe vanaf de bank. Eerder plaatste AC Milan (2-0 tegen Napoli zich al voor de halve finales). Donderdag staat in de kwartfinales nog Internazionale-Lazio op het programma.

Cristiano Ronaldo en zijn teamgenoten bedanken de meegereisde Juventus-fans na de nederlaag tegen Atalanta Bergamo. (Foto: ProShots)

Goal Dost baat Sporting niet

Het Sporting CP van coach Marcel Keizer leed in de Portugese competitie ondanks een treffer van Bas Dost puntenverlies bij Vitória SC: 1-1. Sporting stond lang met 1-0 achter door een treffer van Jhonder Cádiz. In de slotfase maakte Dost gelijk, maar daar bleef het bij in Estádio do Bonfim.

De 29-jarige Dost maakte zijn elfde competitietreffer en zijn achttiende doelpunt in van het seizoen in totaal. Hij was na vier duels op rij zonder doelpunt weer eens trefzeker in competitieverband.

Het puntenverlies in Guimarães betekent dat Sporting verder achterop raakt in de strijd om de titel. De club staat met 39 punten vierde achter FC Porto (49 punten), Benfica (44) en SC Braga (43).

Bas Dost scoorde voor Sporting CP, maar kon puntenverlies bij Vitória SC niet voorkomen. (Foto: ANP)