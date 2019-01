FC Barcelona heeft woensdag de verhuur van Denis Suárez aan Arsenal met een optie tot koop aangekondigd. Opvallend genoeg werd het bericht iets later weer verwijderd.

Volgens buitenlandse media wordt de overgang, die al weken in de lucht hangt, alsnog snel bevestigd. Het bericht over de 25-jarige middenvelder zou door een technische fout van de site zijn verdwenen.

Suárez doorliep de jeugd van Celta de Vigo en tekende in 2011 bij Manchester City, waar hij niet doorbrak. Twee jaar later tekende de Spanjaard bij Barcelona, maar ook in Catalonië was de middenvelder niet onomstreden.

Hij werd verhuurd aan Sevilla en in de zomer van 2015 verkocht aan Villarreal, waarna Barcelona een jaar later gebruikmaakte van de terugkoopoptie in zijn contract. Dit seizoen kwam de eenmalig international van Spanje tot acht officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.

Suárez won Europa League met Sevilla

Op Suárez' palmares prijken een landskampioenschap, twee keer de Copa del Rey en de Spaanse Supercup met Barcelona. Bovendien behoorde hij tot de Sevilla-selectie die in 2015 de Europa League won.

Barcelona maakte woensdag in het verwijderde bericht tevens bekend dat het contract van Suárez in Spanje met een jaar is verlengd, waardoor hij tot de zomer van 2021 vastligt.

Suárez zou de eerste winteraanwinst zijn voor het Arsenal van zijn landgenoot Unai Emery. 'The Gunners' bezetten achter Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur en Chelsea de vijfde plaats in de Premier League.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League