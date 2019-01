Patrick Joosten van VVV-Venlo is woensdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De 22-jarige aanvaller presteerde statistisch gezien het beste in de eerste twee speelrondes van 2019.

Joosten maakte op 19 januari indruk door twee keer te scoren in het met 2-4 gewonnen uitduel met ADO Den Haag, waarbij vooral zijn tweede doelpunt van grote schoonheid was.

Afgelopen zaterdag leverde de huurling van FC Utrecht bovendien twee assists tegen FC Emmen, dat desondanks met 2-3 won in Venlo. Joosten veroverde van alle VVV'ers in januari de meeste ballen: twaalf.

Spits Sam Lammers van sc Heerenveen is verkozen tot Talent van de Maand. Hij zorgde onder meer voor twee goals en een assist in het spectaculaire uitduel met Ajax (4-4). Lammers, die wordt gehuurd van PSV, scoorde dit seizoen al acht keer.

In het Elftal van de Maand is PSV met drie spelers voor de derde keer hofleverancier. Hirving Lozano, Nick Viergever en Daniel Schwaab horen bij de beste elf spelers van de maand januari. Voor het eerst behoort geen enkele Ajacied tot het elftal.

Sam Lammers met zijn prijs voor Talent van de Maand. (Foto: Eredivisie CV / FOX Sports)

Prijs bestaat sinds dit seizoen

De prijs voor Speler van de Maand bestaat sinds dit seizoen en is een initiatief van de Eredivisie CV in samenwerking met FOX Sports en Opta Sports. De winnaar wordt bepaald aan de hand van tientallen statistieken.

In augustus was Feyenoorder Robin van Persie de eerste die de award in ontvangst nam. In de maanden die volgden, ging de eer naar Kristoffer Peterson (Heracles Almelo), Ajacieden Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, Frenkie de Jong en dus Joosten.

Lammers treedt als Talent van de Maand in de voetsporen van ploeggenoot Michel Vlap, PSV'ers Steven Bergwijn (twee keer) en Angeliño en Ajacied Noussair Mazraoui.

Elftal van de Maand: Mickey van der Hart (PEC Zwolle); Vyacheslav Karavaev (Vitesse), Daniel Schwaab (PSV), Nick Viergever (PSV), Jordy Tutuarima (De Graafschap); Younes Namli (PEC Zwolle), Robin van Persie (Feyenoord), Youssef El Jebli (De Graafschap); Hirving Lozano (PSV), Sam Lammers (sc Heerenveen), Patrick Joosten (VVV-Venlo).