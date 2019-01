Dennis Johnsen komt de rest van het seizoen uit voor sc Heerenveen. De Friezen huren de aanvaller voor een half jaar van Ajax. Fred Friday maakt op huurbasis de overstap van AZ naar FC Twente en Jari Schuurman gaat van Feyenoord naar FC Dordrecht.

Heerenveen heeft een optie tot koop op de twintigjarige Johnsen in de overeenkomst met Ajax opgenomen.

In 2017 bewandelde de Noor juist de omgekeerde weg. Bij Ajax speelde hij slechts drie competitiewedstrijden in de hoofdmacht. Dit seizoen deed hij als invaller één keer mee met het eerste elftal, in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Johnsen, die in Amsterdam nog een contract tot medio 2021 heeft, wilde wegens zijn gebrek aan speeltijd bij Ajax hoe dan ook voor het sluiten van de transfermarkt op donderdag een nieuwe club vinden.

"De concurrentie bij Ajax is groot", zegt de buitenspeler op de site van sc Heerenveen. "Er zijn veel vleugelspelers en ik moet spelen om beter te worden. Dat vonden ze bij Ajax ook. En het liefst op hoog niveau. Bij Heerenveen moet en wil ik aantonen dat ik het niveau van de Eredivisie aankan."

Johnsen ziet het als een voordeel dat hij al eerder bij Heerenveen heeft rondgelopen. "Ik ken de club en de speelwijze. Ik denk dat ik me hier sneller kan aanpassen dan bij een andere, voor mij onbekende club."

Friday komt nauwelijks aan spelen toe bij AZ

De 23-jarige Friday komt bij AZ dit seizoen nauwelijks aan speeltijd toe. Vorig seizoen werd hij door AZ al een half jaar verhuurd aan Sparta Rotterdam.

"Ik ben blij hier te zijn", zegt de spits op de site van FC Twente. "Ik ken de club en het stadion natuurlijk en heb hier vorig seizoen voor Sparta nog gescoord. Het was die middag een prima sfeer en dat maakte indruk."

Friday werd door AZ in de zomer van 2016 overgenomen van het Noorse Lilleström SK. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 22 competitieduels en vijf doelpunten. Vorig seizoen speelde hij slechts vijf Eredivisie-wedstrijden voor de Alkmaarders.

Voor Sparta vond Friday in veertien competitieduels afgelopen seizoen vier keer het doel. Dit seizoen kwam hij alleen in de voorrondes van de Europa League twee keer in actie voor AZ.

'Hij wil laten zien dat hij nog niet is afgeschreven'

Technisch directeur Ted van Leeuwen is blij met de komst van Friday. "Fred had de keuze uit een aantal clubs en het is mooi dat hij voor FC Twente gekozen heeft."

"Hij wil de wereld laten zien dat hij nog niet is afgeschreven en FC Twente biedt hem een uitstekend podium", vervolgt Van Leeuwen. "We kennen Fred al sinds zijn tijd in Noorwegen en weten dat hij in zowel 4-3-3 als 4-4-2 uit de voeten kan."

Friday is de tweede versterking voor FC Twente deze maand. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie nam eerder Mohamed Hamdaoui op huurbasis over van De Graafschap.

Schuurman van Feyenoord naar Dordrecht

FC Dordrecht versterkte zich woensdag met Schuurman. De 21-jarige middenvelder wordt eerst een half jaar gehuurd van Feyenoord en tekent vervolgens een contract tot medio 2022 bij de huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie.

Schuurman, die in Rotterdam nog een verbintenis tot medio 2020 had, doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. In de laatste speelronde van het seizoen 2015/2016 maakte hij zijn enige minuten in de hoofdmacht.

FC Utrecht nam de negentienjarige Hongkonger Wai-Tsun Dai op huurbasis over van Oxford United. De middenvelder, op wie een optie tot koop is bedongen, sluit aan bij het beloftenelftal.

"We hebben Wai-Tsun onder meer in actie gezien met de olympische ploeg van China en hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten en potentieel", aldus directeur Jordy Zuidam.