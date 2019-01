Paris Saint-Germain zal het in de duels met Manchester United in de achtste finales van de Champions League moeten stellen zonder Neymar. De vedette ligt er zo'n tien weken uit door een voetblessure.

PSG meldt woensdag op de site van de club dat er na overleg van een "groep van wereldberoemde medische experts" op het trainingscomplex net buiten Parijs besloten is tot een conservatieve behandeling van de kwetsuur van Neymar.

"De Braziliaanse spits is akkoord met dit protocol", schrijft de Franse kampioen.

De 26-jarige Neymar raakte vorige week geblesseerd in de bekerwedstrijd tegen RC Strasbourg (2-0-zege). Na een trap op zijn rechterenkel strompelde hij huilend van het veld. De aanvaller heeft volgens zijn club een blessure aan het vijfde middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet.

In februari vorig jaar liep Neymar al een keer een breuk in hetzelfde middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was bijna drie maanden uit de roulatie. Uiteindelijk was hij net op tijd fit voor het WK in Rusland. PSG meldt woensdag niet of het deze keer weer om een breuk gaat.

PSG wil Champions League winnen

Paris Saint-Germain gaat in de Franse Ligue 1 aan kop met een voorsprong van liefst dertien punten op de nummer twee Lille. De ploeg van trainer Thomas Tuchel heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.

PSG zal Neymar daarom waarschijnlijk vooral missen in de Champions League, de competitie die de club van de steenrijke Qatarese eigenaars eindelijk een keer wil winnen.

PSG gaat in de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi op 12 februari op bezoek bij Manchester United. De return in Parijs is op 6 maart.

Als Neymar inderdaad tien weken moet herstellen van zijn blessure, zal hij pas half april terugkeren op het veld. De kwartfinales van de Champions League zijn op 9 en 10 april en op 16 en 17 april.

De oud-speler van FC Barcelona was dit seizoen in zes Champions League-duels goed voor vijf goals en twee assists. In de competitie staat hij op dertien doelpunten en zeven assists in dertien wedstrijden.

