Leicester City-manager Claude Puel heeft in aanloop naar het Premier League-duel met Liverpool van woensdagavond zijn voormalige pupil Virgil van Dijk uitgebreid geprezen.

"Ik vond Virgil bij Southampton al de beste verdediger ter wereld en hij heeft dat echt bevestigd bij Liverpool", aldus Puel tegen de schrijvende media op zijn vooruitblikkende persconferentie.

De 57-jarige Fransman werkte in het seizoen 2016/2017 bij Southampton samen met Van Dijk, die iets meer dan een jaar geleden voor een recordsom van 84 miljoen euro naar Liverpool overstapte.

Sindsdien is de oud-speler van FC Groningen en Celtic uitgegroeid tot een van de sleutelspelers bij de huidige Premier League-koploper en tot de aanvoerder van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman noemde Van Dijk recent ook al de beste verdediger ter wereld.

Virgil van Dijk in het seizoen 2016/2017 als speler van Southampton. (Foto: ANP)

'Hij dacht er soms wat te makkelijk over'

Volgens Puel heeft Van Dijk de afgelopen twee jaar veel progressie geboekt en vooral slechte gewoontes afgeleerd.

"Toen ik bij Southampton kwam, was hij al een goede speler, maar hij was in het begin wel gewend om diep op eigen helft te verdedigen en er soms wat te makkelijk over te denken."

"Het was in eerste instantie wat lastig om dat met hem te bespreken en het te veranderen, dan werd hij boos. Maar stap voor stap heeft hij aanpassingen gemaakt en zich verbeterd, en bij Liverpool is hij echt een nieuwe dimensie ingegaan. Virgil is sterk, snel en technisch; hij is een fantastische speler."

Van Dijk was de afgelopen dagen door ziekte een twijfelgeval voor het thuisduel met Leicester City, maar Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft goede hoop dat de Nederlander kan spelen.

'The Reds' kunnen in de wedstrijd die om 21.00 uur begint het verschil met nummer twee Manchester City vergroten naar zeven punten. De ploeg van manager Josep Guardiola verloor dinsdag verrassend met 2-1 bij laagvlieger Newcastle United.

Stand aan kop Premier League 1. Liverpool: 23-60 (+41)

2. Manchester City: 24-56 (+44)

3. Tottenham Hotspur: 23-51 (+25)

4. Chelsea: 23-47 (+21)

5. Arsenal: 24-47 (+17)

