John van den Brom is vanaf volgend seizoen trainer van FC Utrecht. De 52-jarige Amersfoorter heeft woensdag een contract voor drie jaar bij de club uit de Domstad getekend.

De 52-jarige Van den Brom wordt bij Utrecht de opvolger van Dick Advocaat, die in september de ontslagen Jean-Paul de Jong opvolgde.

"Ik zie kansen om met FC Utrecht volgende stappen te maken en vind dat er een goede selectie staat met daarin veel spelers met langdurige contracten", zegt hij op de website van FC Utrecht. "Dat vormt een goede, stabiele basis om in te stappen."

Van den Brom komt over van AZ, waar hij bezig is aan zijn vijfde seizoen. Hij leidde de Alkmaarders twee keer naar de derde plaats in de Eredivisie en haalde twee keer de KNVB-bekerfinale, waarin werd verloren van Vitesse (2017) en Feyenoord (2018).

De oud-speler van onder meer Ajax en Vitesse liet in december al weten dat hij na dit seizoen vertrekt bij AZ. Hij gaat de geschiedenisboeken in als de langstzittende trainer van de Noord-Hollandse club. Assistent-coach Arne Slot wordt vanaf volgend seizoen trainer in Alkmaar.

'Met John halen we een winnaar in huis'

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht is blij met de komst van Van den Brom. "In de persoon van John halen we een winnaar in huis. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze."

Voor Van den Brom wordt FC Utrecht zijn zesde club als hoofdcoach. Hij begon zijn trainersloopbaan in het betaald voetbal in de zomer van 2007 bij AGOVV Apeldoorn.

Drie jaar later maakte de tweevoudig Oranje-international de overstap naar ADO Den Haag, waarna hij een seizoen later aan de slag ging bij Vitesse. Medio 2011 werd hij trainer van Anderlecht, waar hij begin 2014 werd ontslagen.

