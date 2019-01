Trainer Neil Warnock van Cardiff City prijst zijn spelers na hun eerste wedstrijd sinds de vermissing van Emiliano Sala. De Welshe ploeg ging dinsdagavond in het Emirates Stadium met 2-1 onderuit tegen Arsenal.

"Ik weet dat we hebben verloren, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven", zei Warnock na afloop van de wedstrijd. "Ik ben erg trots op mijn spelers en ben er trots op om hun coach te zijn."

"Dit was een van onze beste optredens dit seizoen in een uitwedstrijd", vervolgde hij. "We hebben maar een paar dagen getraind en hoewel het resultaat teleurstellend is, wil ik mijn spelers alle credits geven."

Voorafgaand aan het duel stonden Cardiff City en Arsenal uitgebreid stil bij de vermissing van Sala. De 28-jarige Argentijn had dinsdagavond zijn debuut voor de Premier League-club moeten maken.

Vorige week verdween het vliegtuig waarin de spits zat boven Het Kanaal van de radar. Van de speler en de piloot is nog altijd geen spoor gevonden.

'Het was bijzonder emotioneel'

"Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Het was bijzonder emotioneel", stelde Warnock. "Voor de aftrap vertelden we elkaar dat we voor Sala moesten vechten."

"Dat was een moeilijk moment. De fans van Cardiff en ook van FC Nantes waren geweldig. Ze hebben het goed opgepakt en hun klasse getoond. Net als de Arsenal-fans, iedereen heeft er goed op gereageerd."

Volgens verdediger Sol Bamba hebben de spelers van Cardiff het erg moeilijk met de vermissing van Sala. "Sommige jongens willen momenteel liever niet meer vliegen", zei hij tegen de BBC. "De club heeft er goed aan gedaan om iemand te vinden met wie wij kunnen praten als we dat nodig vinden."

'Legden ons niet neer bij nederlaag'

Tegen Arsenal hield Cardiff lang stand. Pas halverwege de tweede helft kwamen 'The Gunners' op voorsprong door een benutte penalty van Pierre-Emerick Aubameyang. Alexandre Lacazette verdubbelde de marge, waarna invaller Nathaniel Mendez-Laing in blessuretijd het enige doelpunt voor de bezoekers maakte.

"De verwachting was dat we ons neer zouden leggen bij een nederlaag", aldus Warnock. "Maar ik denk niet dat we eerder negentien schoten hebben geproduceerd tegen zo'n sterke tegenstander."

Door de nederlaag staat Cardiff nu achttiende in de Premier League. De ploeg heeft drie punten achterstand op nummer zeventien Southampton, die bovendien woensdagavond nog thuis tegen Crystal Palace speelt. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen uit de Premier League.

