Josep Guardiola denkt dat Manchester City de landstitel nog altijd kan prolongeren. De Spanjaard zag zijn ploeg dinsdagavond tegen een verrassende 2-1-nederlaag aanlopen bij Newcastle United.

Door het verlies kan koploper Liverpool het verschil met nummer twee City woensdagavond vergroten naar zeven punten. De ploeg van coach Jürgen Klopp moet daarvoor op Anfield winnen van Leicester City.

"We moeten een hoop punten goedmaken als ze winnen", besefte Guardiola na afloop van het verlies tegen Newcastle. "Maar het is pas januari, niet april of mei. Er zijn nog een hoop wedstrijden te spelen."

"Het wordt wel moeilijk", vervolgde de 48-jarige coach. "We hebben nog een kans, maar dan moeten we wel onze wedstrijden winnen. Daarin zijn we niet geslaagd."

City wacht loodzware week in Premier League

City heeft de komende tijd een loodzwaar programma. In een week tijd speelt de regerend landskampioen in de Premier League tegen Arsenal (thuis), Everton (uit) en Chelsea (thuis).

Bovendien kan City dit seizoen nog vijf prijzen winnen. De formatie van Guardiola neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Schalke 04, treft in de achtste finales van de FA Cup Middlesbrough of Newport County en speelt in de finale van de League Cup tegen Chelsea.

Guardiola wilde het drukke programma niet als excuus aanvoeren. "Ik weet dat het zwaar is om in alle competities nog mee te doen. Maar als we als club die stap omhoog willen zetten, dan moeten we de uitdaging aangaan."

'Het was niet onze beste wedstrijd'

Tegen Newcastle kwam City al na één minuut op voorsprong door een doelpunt van Sergio Agüero. Halverwege de tweede helft bracht Salomón Rondon 'The Magpies' op gelijke hoogte en tien minuten voor tijd bezorgde Matt Ritchie de thuisploeg uit een penalty de winst.

"Het was niet onze beste wedstrijd", concludeerde Guardiola. "We konden niet in ons ritme komen en we speelden te traag en met te weinig agressie."

Manchester City vervolgt de Premier League komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. De aftrap in het Etihad Stadium wordt om 17.30 uur verricht.

