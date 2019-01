AC Milan heeft dinsdag de halve finale van de Coppa Italia bereikt. Dankzij twee treffers van aanwinst Krzysztof Piatek werd Napoli met 2-0 geklopt. In België bereikte tweededivisionist KV Mechelen de bekerfinale door over twee duels Union te verslaan.

De 23-jarige Piatek werd vorige week voor 35 miljoen euro overgenomen van Genoa. De Pool is de opvolger van Gonzalo Higuaín, die de overstap naar Chelsea maakte.

Waar Piatek in zijn invalbeurt in de competitie tegen hetzelfde Napoli (0-0) het net nog niet wist te vinden, was het bij zijn eerste basisplek na ruim tien minuten raak. Hij schoot de bal beheerst in de hoek.

Na krap een half uur zorgde de spits ook voor de 2-0. Piatek trok naar binnen, liep langs een verdediger en haalde diagonaal uit. Twaalf minuten voor het einde ging de Pool onder luid applaus van het veld.

Mechelen met drie Nederlanders naar bekerfinale

KV Mechelen won in de halve eindstrijd van de Croky Cup met drie Nederlanders van Union, dat eveneens uitkomt op het tweede niveau. In Vorst werd het 1-2 nadat de wedstrijd in Mechelen in 0-0 was geëindigd.

Doelman Michael Verrips stond samen met de Nederlandse verdedigers Lucas Bijker en Arjan Swinkels de hele wedstrijd in het veld. Zij zagen aanvaller Igor De Camargo na een half uur het eerste doelpunt van de wedstrijd maken. Clément Tainmont verdubbelde de score. De tegentreffer van Max Besuschkow in blessuretijd kwam te laat.

De andere halve finale van het Belgische bekertoernooi gaat tussen twee clubs die op het hoogste niveau uitkomen. KV Oostende en KAA Gent staan woensdag tegenover elkaar. De eerste wedstrijd in Gent eindigde in 2-2.

Valencia dankzij hattrick Rodrigo door in beker

In Spanje moest Valencia diep gaan om de halve eindstrijd van de Copa del Rey te bereiken. De ploeg won dankzij drie treffers van Rodrigo, waarvan twee in blessuretijd, van Getafe: 3-1.

De gasten hadden het eerste duel met 1-0 gewonnen en kwamen in Mestalla binnen de minuut op 0-1. Rodrigo zorgde na een uur spelen voor de 1-1, maar Getafe leek daarna stand te houden.

In blessuretijd zorgde de Spaanse spits voor de 2-1, waarna hij ook nog de bevrijdende 3-1 voor zijn rekening nam. Woensdag en donderdag staan de andere duels in de kwartfinales op het programma. Onder meer FC Barcelona en Real Madrid komen daarin in actie.

Guingamp neemt strafschoppen beter dan Monaco

In Frankrijk wil het met AS Monaco ook onder Leonardo Jardim niet vlotten. De ploeg verloor in de halve eindstrijd van de Coupe de la Ligue na strafschoppen van En Avant Guingamp.

Jardim nam vorige week de taken over van Thierry Henry, die enkele maanden geleden de Portugees juist was opgevolgd. Monaco leek op weg naar de zege na doelpunten van Rony Lopes en Aleksandr Golovin.

De gasten, die profiteerden van een rode kaart van William Vainqueur, kwamen echter terug tot 2-2 en namen vervolgens de strafschoppen beter. In de finale wacht de winnaar van het duel Strasbourg-Bordeaux.