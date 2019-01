Manchester City heeft dinsdag verrassend verloren in de Premier League. De formatie ging met 2-1 ten onder bij Newcastle United. Manchester United knokte zich in blessuretijd naar een punt tegen Burnley: 2-2.

Door de nederlaag van City kan Liverpool de voorsprong op de nummer twee woensdag vergroten naar zeven punten. Dan moeten de 'Reds' wel winnen van Leicester City.

Manchester City had de nederlaag op St. James' Park volledig aan zichzelf te wijten. Sergio Agüero opende namelijk al na 25 seconden de score, waarna City amper tot grote kansen kwam.

Na rust kwam Newcastle verrassend terug via Salomón Rondón, waarna Matt Ritchie de thuisploeg vanuit een strafschop naar de zege schoot: 2-1. Newcastle klimt daardoor naar plek veertien.

United leek thuis de boot in te gaan tegen Burnley. Ashley Barnes zette de gasten op voorsprong en Chris Wood leek het duel tien minuten voor tijd te beslissen. In de slotfase bezorgden Paul Pogba (uit een strafschop) en Victor Lindelöf United alsnog een punt, wat overigens wel het eerste puntenverlies is onder Ole Gunnar Solskjaer.

De 'Red Devils' blijven door het puntenverlies zesde in de Premier League. Bij een zege was United in punten gelijk gekomen met nummer vier Chelsea, dat woensdag nog tegen Bournemouth speelt.

Babel draagt bij aan herrijzenis Fulham

Ryan Babel deed voor het eerst van zich spreken bij Fulham. De aanvaller van Oranje was goed voor een assist in de 4-2-zege op Brighton & Hove Albion.

Fulham moest voor eigen publiek van ver komen. De gasten, met Jürgen Locadia en Davy Pröpper in de basis, namen door twee doelpunten van Glenn Murray een 0-2-voorsprong.

Na rust herpakte Fulham zich echter. Calum Chambers schoot al snel de 1-2 binnen, waarna Aleksandar Mitrovic de achterstand omdraaide naar een voorsprong. Luciano Vietto maakte op aangeven van Babel ook nog 4-2.

Door de zege neemt Fulham afstand van hekkensluiter Hudderfield Town dat met 0-1 verloor van Everton. De achterstand op nummer zeventien Southampton is vijf punten.

Arsenal klopt Cardiff bij eerbetoon voor Sala

Arsenal won in een emotioneel duel van Cardiff City: 2-1. Voor het duel werd uitgebreid stilgestaan bij de vermiste spits Emiliano Sala. De Argentijn had dinsdag zijn debuut voor Cardiff moeten maken.

Het vliegtuigje waar de aanvaller in zat, verdween vorige week echter van de radar. Sindsdien is van Sala en de piloot van het toestel niets meer vernomen. Beide ploegen legden voor het duel bloemen op het veld.

Pierre-Emerick Aubameyang opende na rust vanaf elf meter de score, waarna Alexandre Lacazette voor 2-0 zorgde. Nathaniel Mendez-Laing deed in blessuretijd iets terug. Arsenal heeft evenveel punten als nummer vier Chelsea.

Middenmoter Wolverhampton Wanders won met speels gemak van West Ham United: 3-0. Romain Saïss en Raúl Jiménez (twee keer) scoorden voor de Wolves, die knap zevende staan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League