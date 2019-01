Chelsea-coach Maurizio Sarri benadrukt dat Gonzalo Higuaín tijd nodig heeft om te wennen aan het hoge tempo en de felheid in Engeland. De spits, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Juventus, maakte zondag zijn debuut voor 'The Blues'.

Higuaín stond aan de aftrap in het FA Cup-duel met Sheffield Wednesday (3-0) en werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald. De 31-jarige Argentijn bekende na afloop dat hij het fysieke aspect van de wedstrijd wat had onderschat.

"Hij zei dat het er wel heel fel aan toe ging, maar ik heb hem toen verteld dat het een normale gang van zaken is in Engeland", aldus Sarri dinsdag op zijn persconferentie voor het Premier League-duel met Bournemouth van woensdag.

"Het is natuurlijk niet makkelijk om je aan te passen aan het voetbal in Engeland, maar Gonzalo is een geweldige speler. Hij moet wel binnen een maand gewend zijn, want anders is het te laat."

Gonzalo Higuaín tijdens zijn presentatie bij Chelsea. (Foto: ANP)

Sarri hoopt nog op een speler bij Chelsea

Chelsea versterkte zich deze transferperiode naast Higuaín ook met Borussia Dortmund-aanvaller Christian Pulisic, maar de Amerikaan maakt het seizoen nog wel af in Duitsland. Daarbij komt dat Sarri in de tweede seizoenshelft niet meer kan beschikken over middenvelder Cesc Fàbregas (AS Monaco) en spits Álvaro Morata (Atlético Madrid).

De coach hoopt dan ook dat Chelsea twee dagen voor 'Deadline Day' nog kan toeslaan op de transfermarkt. "Ik hoopte op twee spelers en we hebben er nu één binnen. Als we nog een aanwinst krijgen zal ik heel blij zijn, maar ik maak me daar geen grote zorgen over", aldus Sarri.

Chelsea bezet momenteel de vierde plek in de Premier League met 47 punten, dertien minder dan koploper Liverpool en vier minder dan nummer drie Tottenham Hotspur. Het uitduel met Bournemouth begint woensdag om 20.45 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League