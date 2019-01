Kevin Strootman en Olympique Marseille moeten hun thuiswedstrijden tot nader order zonder publiek afwerken. Ligue 1-organisator LFP heeft dat besloten naar aanleiding van de ongeregeldheden in het duel met Lille OSC van vrijdag.

Strootman en zijn ploeggenoot Jordan Amavi werden in de tweede helft van die wedstrijd voor eigen publiek bijna geraakt door vuurwerk dat vermoedelijk door een Marseille-supporter op het veld was gegooid.

De twee spelers van thuisploeg kwamen met de schrik vrij, maar scheidsrechter Amaury Delereu ging wel gelijk over tot staking en hervatte het spel pas na 35 minuten. De verhitte wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-2-overwinning voor Lille.

"Vanwege de ernst van het incident zijn wij een onderzoek gestart. Uit veiligheidsoogpunt hebben we besloten dat gedurende het onderzoek alle wedstrijden in het Orange Velódrome achter gesloten deuren gespeeld moeten worden", schrijft de LFP in een verklaring.

De spelers werden direct van het veld gehaald na het vuurwerkincident. (Foto: ANP)

Marseille speelt 5 februari eerstvolgende thuiswedstrijd

Het is niet de eerste keer dat Marseille in eigen land wordt bestraft voor wangedrag van supporters. 'l'OM' moest tijdens het duel met Lille de noordzijde gesloten houden, omdat fans in een eerdere wedstrijd gebruik hadden gemaakt van onder meer een laserpen.

Marseille, dat in september het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (1-2) zonder publiek moest spelen, speelt op 5 februari tegen Girondins de Bordeaux de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Ligue 1. Elf dagen later komt Amiens SC op bezoek.

De ploeg van trainer Rudi García bezet momenteel de teleurstellende achtste plek op de ranglijst met 31 punten, 25 punten minder dan koploper Paris Saint-Germain. Nummer vier AS Saint-Etienne is vijf punten verwijderd van Marseille.

De nummers één en twee plaatsen zich in Frankrijk rechtstreeks voor de Champions League, de nummer drie moet de voorrondes in en de nummer vier op de ranglijst verovert een ticket voor de Europa League.

