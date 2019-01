Paris Saint-Germain heeft een week nadat het naast Frenkie de Jong greep toch een middenvelder aangetrokken. Leandro Paredes maakt naar verluidt voor 40 miljoen euro de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar Parijs.

De 24-jarige Argentijn doorstond dinsdag de medische keuring in Doha en tekende voor 4,5 jaar bij de koploper van de Ligue 1.

"Ik ben trots op mijn transfer naar Paris Saint-Germain", zegt Paredes op de site van zijn nieuwe club. "Na mijn eerdere ervaringen in Italië en Rusland is dit een fantastische mogelijkheid om te spelen voor een van de meest prestigieuze clubs ter wereld."

De voormalige jeugdspeler van Boca Juniors begon zijn Europese carrière bij Chievo Verona en verdedigde ook de kleuren van AS Roma en Empoli voordat hij naar Zenit verkaste.

"We kennen allemaal de sportieve ambities van PSG. Ik deel deze ambities en zal er alles aan doen om de club te geven wat er van me verwacht wordt", aldus de negenvoudig international van Argentinië.

'Paredes heeft typisch Argentijnse kwaliteiten'

PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi heeft hoge verwachtingen van zijn aanwinst. "Leandro brengt de typische sterke punten van een Argentijnse speler met zich mee. Hij beschikt over technische kwaliteiten en gaat op het veld altijd de strijd aan. Ik ben er zeker van dat hij snel zijn plaats zal vinden binnen ons collectief."

De club uit Parijs was lange tijd in de race om Frenkie de Jong aan te trekken, maar de middenvelder van Ajax koos vorige week voor FC Barcelona. De Amsterdammers ontvangen komende zomer 75 miljoen euro voor het 21-jarige talent.

In de Ligue 1 is de ploeg van trainer Thomas Tuchel met een straatlengte voorsprong hard op weg naar de zesde landstitel in zeven jaar. In de achtste finales van de Champions League neemt PSG het in februari en maart op tegen Manchester United.

Paredes kan zondag zijn debuut maken tegen Olympique Lyon, de club van Memphis Depay en Kenny Tete.

