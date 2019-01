Sc Heerenveen heeft zich per direct versterkt met Andreas Skovgaard. De 21-jarige ​verdediger komt over van het Deense FC Nordsjaelland en is bij de Friezen de opvolger van de naar Zuid-Korea vertrokken Dave Bulthuis.

De 21-jarige Skovgaard tekent dinsdag een contract tot medio 2022 bij Heerenveen. Hij wordt dan ook officieel gepresenteerd door de nummer elf van de Eredivisie.

Skovgaard maakte in februari 2016 bij Nordsjaelland zijn debuut in het betaald voetbal en speelde sindsdien 67 competitieduels in de Deense competitie. De Deense verdediger zit sinds kort zonder club en dus hoeft Heerenveen geen transfersom voor hem neer te leggen.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen is vanzelfsprekend blij met de komst van Skovgaard. "Het is een linksbenige verdediger die centraal achterin en op de vleugel uit de voeten kan. We volgen Andreas al een langere tijd, dus we zijn dan blij dat hij voor ons gekozen heeft."

Skovgaard is bij Heerenveen de opvolger van Bulthuis, die vorige week een contract tekende bij het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC. De Friezen zagen vorige week ook al aanvaller Arber Zeneli (Stade de Reims) voor een buitenlands avontuur kiezen.

Mogelijk kan Skovgaard zaterdag debuteren voor Heerenveen, dat dan een uitwedstrijd speelt tegen Vitesse. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink bezet momenteel de elfde plek op de ranglijst met een achterstand van acht punten op de Arnhemmers.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie