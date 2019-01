Neil Warnock is blij dat het bij Cardiff City dinsdag ook weer over voetbal zal gaan. De club speelt tegen Arsenal het eerste duel sinds de vermissing van recordaankoop Emiliano Sala.

"Het is belangrijk dat we weer een wedstrijd kunnen spelen", zei Warnock maandag. "Voor de spelers is dit een welkome afleiding."

Een privévliegtuig met behalve Sala alleen piloot David Ibbotson aan boord verdween vorige week maandag boven het Kanaal van de radar. Een drie dagen durende zoektocht van de politie leverde niets op.

Nadat de politie stopte met zoeken omdat de kans op overlevenden minimaal werd geacht, startte de familie van Sala een inzamelingsactie om de speurtocht te hervatten. Er werd 350.000 euro ingezameld en de zoektocht werd hervat, maar nog altijd is er geen spoor van het toestel.

"Ik ben al veertig jaar trainer, maar dit is verreweg de moeilijkste week van mijn carrière geweest", zei de zeventigjarige Warnock. "Ik kan er met mijn hoofd gewoon niet bij. Mijn gedachten zijn bij zijn familie."

'Alles heeft op iedereen een grote impact gehad'

Cardiff nam Sala deze maand voor 20 miljoen euro over van FC Nantes. De 28-jarige Argentijn zou een dag nadat hij verdween voor het eerst meetrainen bij zijn nieuwe club.

"Veel spelers hebben hem nooit ontmoet, maar het gebeuren heeft op iedereen een grote impact gehad", vertelde Warnock. "Mij heeft het waarschijnlijk nog harder geraakt, want ik heb acht weken lang veel contact met Emiliano gehad over de transfer."

Voorafgaand aan de wedstrijd leggen de aanvoerders van Arsenal en Cardiff bloemen langs het veld en zullen alle supporters van de club uit Wales een bloemspeldje dragen. Ook wordt een minuut stilte in acht genomen voor de aftrap.

Warnock: "We hebben ons onder deze omstandigheden zo goed mogelijk voorbereid op de wedstrijd. Voetbal is net als de degradatiestrijd belangrijk, maar in de context van het leven zijn ieders ogen de laatste dagen geopend over wat er echt toe doet."

Cardiff staat momenteel achttiende in de Premier League en moet een plaats stijgen om degradatie te ontlopen. De uitwedstrijd tegen Arsenal begint om 20.45 uur.

