Erik ten Hag is ervan overtuigd dat het kampioenschap ondanks de afgang van zondag in De Klassieker nog reëel is voor Ajax. De coach benadrukt wel dat zijn ploeg dan flinke verbetering moet laten zien.

Ajax ging in De Kuip op zeer pijnlijke wijze met 6-2 onderuit tegen Feyenoord. Direct na het duel zei Ten Hag niet aan de titel te willen denken, maar een dag na het duel gaat hij toch in op de gegroeide achterstand op koploper PSV.

"Vijf punten is een prima te overbruggen afstand, maar dan moeten we terug naar de basis en de dingen doen die we hebben afgesproken. Onze taken uitvoeren. Dan is het mogelijk", aldus Ten Hag op de website van Ajax.

"De sfeer is natuurlijk slecht en dat moet ook. Iedereen is diep teleurgesteld. Dit hadden we ons niet van De Klassieker voorgesteld. We hebben het nagesproken, weten waar de oorzaken liggen en daar moeten we mee aan de slag."

Ajax begon nog goed aan De Klassieker door een vroeg doelpunt van Lasse Schöne, maar halverwege was het al 3-2 voor Feyenoord. In de tweede helft liep de aartsrivaal verder uit op de zwak spelende Amsterdammers.

'We zijn kritisch geweest naar elkaar'

De 48-jarige Ten Hag put vertrouwen uit het gesprek dat maandag werd gevoerd met zijn selectie. "We zijn kritisch geweest naar elkaar en er zijn de nodige woorden gevallen", zegt de oud-trainer van FC Utrecht.

"Nu moeten we weer verder gaan. We hebben eerder dit seizoen laten zien dat we het wél kunnen en dat moeten we zo snel mogelijk weer oppakken."

Ajax krijgt zaterdagavond de kans om zich te revancheren voor de nederlaag tegen Feyenoord, wanneer VVV-Venlo op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd tegen de Limburgers begint om 19.45 uur.

Een week later volgt een uitduel met Heracles, waarna Real Madrid naar Amsterdam afreist voor de eerste confrontatie in de achtste finales van de Champions League.

