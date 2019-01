Go Ahead Eagles is maandag aan een nederlaag ontsnapt in de Keuken Kampioen Divisie. De nummer drie van de competitie speelde op bezoek bij SC Cambuur ternauwernood met 1-1 gelijk.

Cambuur kwam in de 33e minuut op 1-0 dankzij Kevin van Kippersluis, die succesvol was met een diagonaal schot. Lang leek dat de eindstand te worden in een vermakelijk duel.

Na een uur moest Go Ahead namelijk ook nog eens met een man minder verder doordat Gino Bosz zijn tweede gele kaart kreeg. De bezoekers voerden vanaf dat moment echter de druk op en dat leidde vlak voor tijd alsnog tot de gelijkmaker van Roland Baas.

Het gelijkspel in Leeuwarden betekent wel dat Go Ahead verzuimt dichter bij de bovenste twee ploegen te komen. Het gat naar koploper FC Twente is nu vier punten en op nummer twee FC Den Bosch wordt drie punten toegegeven.

Net onder de top kreeg Jong PSV de zesde plek steviger in handen door een 1-3-overwinning op bezoek bij FC Dordrecht, dat nog de leiding had genomen dankzij Feyenoord-huurling Crysencio Summerville. Mauro Júnior (strafschop), Joël Piroe en Lennerd Daneels stelden orde op zaken.

Jong PSV profiteert van het puntenverlies dat TOP Oss vrijdag leed tegen NEC (1-1) en is achter Twente (47 punten), Den Bosch (46), Go Ahead (43), Sparta Rotterdam (41) en Roda JC (38) dus de nummer zes met 37 punten. Oss volgt met 35 punten.

Voorafgaand aan SC Cambuur-Go Ahead Eagles werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden Jurrie Koolhof. (Foto: ProShots)

Deul velt Jong Ajax met hattrick

Jong Ajax had maandag net als Oss op 35 punten kunnen komen, maar bleef op een totaal van 32 steken door een thuisnederlaag tegen FC Volendam: 1-3. Boy Deul maakte alle doelpunten namens de uitploeg.

Zijn eerste treffer viel in de zevende minuut, waarna Ajax' winteraanwinst Lassina Traoré snel gelijkmaakte met een kopbal. In de tweede helft benutte Deul twee strafschoppen. Bij de overtreding die aan de eerste penalty voorafging, kreeg Ajacied Serginho Dest een rode kaart.

RKC Waalwijk kwam in punten gelijk met Jong Ajax door een 1-2-zege bij laagvlieger Jong FC Utrecht. Na vroege goals van Emil Hanssen (strafschop) en Sylla Sow deed Sylian Mokono iets terug, maar daar bleef het bij.

Lassina Traoré maakte zijn eerste doelpunt voor Jong Ajax, maar kon een nederlaag niet voorkomen. (Foto: ProShots)

