Eljero Elia heeft maandag voor het eerst in negen maanden gescoord voor zijn club Istanbul Basaksehir. De dertigvoudig Oranje-international droeg met zijn doelpunt bij aan een 2-0-zege op Kasimpasa in de Turkse competitie.

De 31-jarige Elia viel in de 73e minuut in en tekende zo'n tien minuten later voor de beslissing in de wedstrijd. Middenvelder Edin Visca had de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong gezet.

Elia, die sinds de zomer van 2017 voor Basaksehir speelt, maakte zijn eerste treffer in een officieel duel sinds 20 april vorig jaar. Destijds scoorde hij in de competitiewedstrijd tegen Kayserispor. Dit seizoen miste hij een aantal wedstrijden door een blessure.

Door de overwinning op Kasimpasa blijft Basaksehir riant leiden in de Süper Lig. De club van Elia, die eerder voor ADO Den Haag, FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord uitkwam, heeft vijf punten voorsprong op Galatasaray.

Nummer drie Yeni Malatyaspor ging maandagavond ondanks een treffer van oud-Ajacied Mitchell Donald met 3-2 onderuit bij Fenerbahçe, dat de punten onderin heel goed kan gebruiken. Malatyaspor geeft nu negen punten toe op Basaksehir, Fenerbahçe klimt naar plek veertien.

