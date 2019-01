Robin van Persie is maandag in Arnhem door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De Feyenoord-spits kreeg de prijs op Papendal uit handen van commentator Theo Reitsma.

De 35-jarige Van Persie hield bij de verkiezing Tom Dumoulin en Epke Zonderland achter zich. Hij volgt Annemiek van Vleuten op, die de prijs vorig jaar won. Eerdere winnaars zijn Sven Kramer (2016), Max Verstappen (2015) en Arjen Robben (2014).

"Vooral in de laatste jaren is Robin een ware ambassadeur van Oranje en zijn clubs geweest. Hij heeft ook in dat opzicht Feyenoord bij de hand genomen, zonder zijn mening te verloochenen. In gesprek met journalisten straalt hij rust en klasse uit", staat in het juryrapport van het NSP-bestuur.

"Indrukwekkend vonden wij hoe hij zich dit seizoen uitsprak tegen al te polariserende sentimenten en uitspraken ten opzichte van Ajax. Een aartsrivaal van Feyenoord, zeker. Maar dan wel op het veld. Robin sprak met respect over Ajax en Amsterdam."

Een sterk spelende Van Persie maakte zondag nog indruk in De Klassieker tegen Ajax door Feyenoord met twee doelpunten aan een overtuigende 6-2-zege te helpen.

De 102-voudig Oranje-international is bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Hij begon zijn loopbaan in 2002 bij Feyenoord en keerde er na avonturen bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe in januari 2018 terug.

Robin van Persie na een van zijn treffers tijdens Feyenoord-Ajax (6-2) van zondag. (Foto: ANP)

Hélène Hendriks Sportjournalist van het Jaar

Veronica- en FOX Sports-verslaggeefster Hélène Hendriks werd op het NSP-gala in Arnhem uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar. Ze kreeg de prijs overhandigd door Van Persie.

De 38-jarige Hendriks is de eerste vrouw die de titel krijgt. Ze volgt Trouw-journalist Henk Hoijtink op. "Het vereist vooral moed om als vrouw in een mannenwereld - wat het voetbal nog steeds is - ondanks de toenemende populariteit van het meidenvoetbal, je mannetje te staan", aldus de vakjury.

"Onze keus valt voor het jaar 2018 dan ook op de journalistieke stijl van een vrouw. Ze paart in de wereld van stoer en testosteron kennis van sportzaken aan realisme en moed. Hopelijk vindt haar aanpak niet alleen veel navolging bij vrouwelijke collega's, maar ook bij mannelijke."

Schaatsonthulling Scoop van het Jaar

De eer voor Scoop van het Jaar ging naar de Volkskrant en Andere Tijden Sport voor het verhaal over verdwenen urinestalen van schaatssters Ria Visser en Yvonne van Gennip in 1985.

Verder ging de prijs voor Sportfoto van het Jaar naar Vincent Riemersma voor een foto van schaatsers op de Weissensee en werd AD-journalist Pim Bijl verkozen tot Sportjournalistiek Talent van het Jaar.

Robin van Persie en Hélène Hendriks bij het NSP-gala in Arnhem. (Foto: ANP)