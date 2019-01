Jurrie Koolhof is maandag op 59-jarige leeftijd overleden. De oud-spits van PSV en het Nederlands elftal was al geruime tijd ziek.

Koolhof, die de afgelopen jaren scout was voor FC Groningen, speelde in 1982 en 1983 in totaal vijf interlands voor Oranje en werd in 1986 en 1987 kampioen met PSV.

De geboren Groninger was in de Eredivisie ook actief voor FC Groningen, Vitesse en De Graafschap en scoorde negentig keer op het hoogste niveau. Na zijn carrière was hij trainer van De Graafschap, AGOVV Apeldoorn, FC Dordrecht, MVV Maastricht, SC Cambuur en het Indonesische Persijap Jepara.

Koolhofs zoon Dean Koolhof staat dit seizoen onder contract bij Helmond Sport, waarvoor de 24-jarige middenvelder tot dusver vijftien wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie. De andere zoon van Koolhof, de 29-jarige Wesley Koolhof, is tennisser en staat 42e op de wereldranglijst in het dubbelspel.

Minuut stilte bij De Graafschap en FC Groningen

De Graafschap - voorafgaand aan de thuiswedstrijd vrijdag tegen NAC Breda - en FC Groningen - voor het uitduel met Willem II - hebben al aangekondigd komend weekend een minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan Koolhof.

PSV schrijft op zijn website dat het met "grote droefenis" kennis heeft genomen van het overlijden van Koolhof, die in de seizoenen 1982/1983 (22 goals) en 1983/1984 (23 goals) clubtopscorer was van de Eindhovense ploeg.

FC Groningen noemt Koolhof een "integere en betrokken man". "Hij was een graag geziene gast, met een groot netwerk in de voetballerij. Jurrie laat een grote leegte achter."

Koolhof scoorde ook honderd keer in de Eerste Divisie

BV Veendam was in 1978 de eerste club van Koolhof in het betaalde voetbal en hij speelde in 1994 ook zijn laatste profwedstrijden voor die club. Naast zijn negentig Eredivisie-treffers scoorde hij honderd keer in de Eerste Divisie, maar hij is ook bekend door een kolderiek moment waarbij hij net niet scoorde.

Op 5 februari 1983 schoof Koolhof de bal namens PSV langs de doelman van Helmond Sport. De aanvaller liep vervolgens juichend weg, maar hij zag niet dat de bal op het natte veld vlak voor de doellijn was blijven steken in de modder.

Koolhof had op dat moment wel al de openingsgoal gemaakt tegen Helmond Sport en PSV won de Eredivisie-wedstrijd in het Philips Stadion met 3-1.