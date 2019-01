Ibrahim Afellay kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 32-jarige middenvelder heeft zijn contract bij Stoke City laten ontbinden, meldt de Championship-club maandag.

Afellay speelde sinds 2015 bij Stoke City, maar kwam dit seizoen geen enkele keer in actie. Nu zijn contract is ontbonden mag hij ook na het verstrijken van de transferdeadline op 31 januari bij een nieuwe club tekenen.

De 53-voudig Oranje-international speelde eerder voor PSV, FC Barcelona, Schalke 04 en Olympiakos, waarna hij alleen in zijn eerste seizoen bij Stoke (2015/2016) geregeld in de basis stond.

Vorig seizoen kwam hij maar zes competitiewedstrijden in actie, waarna hij met de 'Potters' degradeerde uit de Premier League.

Afellay na zijn laatste goal voor Oranje in maart 2016. (Foto: ANP)

Laatste interland Afellay was in 2016

Met Bruno Martins Indi en Erik Pieters staan nog wel twee Nederlanders onder contract bij Stoke, dat vijftiende staat in de Championship. Ook oud-Ajacied Bojan Krkic en voormalig Engels international Peter Crouch spelen bij de club uit Stoke-on-Trent.

De laatste keer dat Afellay in actie kwam voor Oranje was in 29 maart 2016 in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Engeland. Vier dagen eerder maakte hij thuis tegen Frankrijk (2-3-nederlaag) de laatste van zijn in totaal zeven interlandtreffers.