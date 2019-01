Fred Rutten boekte zondag tegen KAS Eupen zijn eerste zege als trainer van Anderlecht, maar de 56-jarige Nederlander waarschuwt voor te veel optimisme. Hij benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is bij de geplaagde topclub.

"We maken langzaam stappen in de ontwikkeling van ons spel, maar we moeten ook realistisch blijven. Er zijn nog heel veel verbeterpunten", zei Rutten na de met 2-1 gewonnen wedstrijd op zijn persconferentie.

Anderlecht kwam voor eigen publiek verrassend op achterstand tegen middenmoter Eupen, maar wist zich na rust te herstellen. Yari Verschaeren tekende in de 51e minuut voor de gelijkmaker en Ivan Santini zorgde een kwartier later ook voor de 2-1.

Rutten baalde vooral van de manier waarop Anderlecht in de eerste helft de 1-0 incasseerde. "We hadden de wedstrijd redelijk onder controle, dus het tegendoelpunt vond ik heel verrassend. De reactie van het team was ook teleurstellend. We kwamen in een fase waarin we onszelf onrustig maakten."

Fred Rutten bedankt doelpuntenmaker Yari Verschaeren voor bewezen diensten. (Foto: ProShots)

Rutten blij met veerkracht Anderlecht na rust

In de tweede helft legde Anderlecht alsnog het kwaliteitsverschil bloot in Brussel, al had de ploeg van Rutten met een grotere marge kunnen winnen van Eupen.

"Na rust hebben we de wedstrijd doen keren, mede doordat we iets anders zijn gaan spelen", verklaarde Rutten. "We kregen nog mogelijkheden om de score verder op te laten lopen, maar helaas hebben we dat niet gedaan. Desondanks ben ik blij dat we veerkracht hebben getoond."

Rutten werd begin januari aangesteld als trainer van Anderlecht en begon zijn periode bij de Belgen vorige week met een 1-0-nederlaag bij AA Gent. Door de overwinning op Eupen - de elfde zege van het seizoen - staat Anderlecht vijfde met 37 punten. De top zes mag meedoen aan de play-offs.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler Pro League