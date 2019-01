De Nederlandse dagbladen zijn maandag vanzelfsprekend uitgesproken over de historische overwinning van Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax. De Amsterdammers gingen zondag met liefst 6-2 onderuit in De Kuip.

De Telegraaf heeft zowel oog voor de knappe prestatie van Feyenoord als de blamage van Ajax. Het dagblad schrijft dat trainer Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen stopt als coach van de Rotterdammers, zijn criticasters na een vooralsnog moeizaam seizoen de mond heeft gesnoerd.

"Juist op het moment dat Van Bronckhorst tegenover Ajax-trainer Erik ten Hag staat, blijkt hoe sterk hij tactisch onderlegd is. Hij zorgde voor een verrassing met een plek op de reservebank voor Nicolai Jörgensen en Robin van Persie in de punt van de aanval. Die laatste was ongrijpbaar en van begin tot eind het creatieve brein bij elke Feyenoord-aanval. Met zijn wissels won Van Bronckhorst sowieso op punten van zijn collega Ten Hag."

Door de vernederende nederlaag zag Ajax de achterstand op koploper PSV al oplopen tot vijf punten. Trainer Ten Hag gaf direct na afloop al aan niet aan de titel te willen denken en De Telegraaf vindt dat een logische gedachte. "Het demasqué dat Ajax in De Kuip beleefde, betekent weinig goeds voor de titelaspiraties. Het wordt een hels karwei om deze Ajacieden terug in het zadel te helpen."

Bij de Volkskrant gaat de focus voor een groot deel naar de strijd tussen Van Persie en Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. De 35-jarige Van Persie kende een ijzersterke wedstrijd, tekende op fraaie wijze voor de 3-2 en de 4-2 én was in de eerste helft betrokken bij de 2-1 van Steven Berghuis.

"Ajax had de wedstrijd in beginsel onder controle, maar steeds vaker kroop de oude vos Van Persie uit de achterzak van het vroegrijpe toptalent De Ligt", schrijft de Volkskrant. "In de eerste Klassieker in de ArenA had Van Persie niets in te brengen en verdween hij al in de rust van het toneel. De strijd tussen De Ligt en Van Persie symboliseerde de omkering het sterkst."

'Eendracht bleek sterker dan een gezelschap losse eilandjes'

Dagblad Trouw vindt dat Ajax "op pijnlijke wijze is ontmaskerd" in De Kuip. "Passie triomfeerde over apathie, eendracht bleek sterker dan een gezelschap losse eilandjes en discipline was opnieuw krachtiger dan gemakzucht."

"De wijze waarop het elftal van trainer Ten Hag op een koude januaridag uit elkaar viel, gaf toch ernstig te denken. Feyenoord gebruikte, zoals te verwachten viel, ingrediënten als passie, teamgeest en discipline om de tegenstander te ontmantelen; aspecten waar Ajax geen antwoord op had."

Op de voorpagina van het AD prijkt in grote letters het woord "ongelooflijk". "In een Klassieker voor de eeuwigheid kreeg Ajax een mokerslag van aartsrivaal Feyenoord. Zes tegengoals in De Kuip, vijf punten achter op PSV. Ajax is zichzelf niet meer."

Het dagblad trekt net als veel anderen de vergelijking met De Klassieker uit januari 2012. Feyenoord won die wedstrijd in De Kuip destijds met 4-2, mede dankzij drie doelpunten van de Zweed John Guidetti.

"Feyenoord heeft eindelijk de opvolger van het heroïsche duel uit 2012. 27 januari 2019 zal voor de aanhang van de Rotterdammers de geschiedenis ingaan als de dag dat Ajax de Kuip werd uitgeblazen."