Steven Berghuis beseft dat de 6-2-overwinning zondag op Ajax veel los heeft gemaakt bij een ieder die Feyenoord een warm hart toedraagt. De 27-jarige buitenspeler genoot zelf ook in De Kuip en spreekt van een geweldige wedstrijd.

"Dit is top, dit is wat ik wil. Alles kwam samen", aldus Berghuis, die de 2-1 maakte en aangever was bij de 4-2 van Robin van Persie.

"De manier waarop Van Persie vrijloopt, is zo bizar goed. Jens Toornstra was ook fantastisch, zoals we eigenlijk allemaal goed waren. Iedereen is nu happy bij Feyenoord, dat voel ik aan alles. Het gevoel dat ik nu heb, wil ik altijd hebben."

Het contrast is groot voor Berghuis en Feyenoord, die een week geleden nog met 3-1 verloren van PEC Zwolle en kansloos lijken in de strijd om de landstitel. De Rotterdammers wonnen in december ook al met 2-1 van PSV, maar laten het steeds liggen tegen kleinere clubs.

"Waarom het in de topwedstrijden wel lukt? Eerlijk gezegd wil ik daar nu even niet over nadenken, maar dit soort wedstrijden zijn wel heel anders. Ajax speelt aanvallend en geeft veel ruimte weg, waar wij van kunnen profiteren. Tegen een ploeg als PEC moeten we meer zelf creëren en daar hebben we misschien moeite mee."

'Goal Schöne was enorme klap'

Berghuis benadrukt dat het niet veel scheelde of het was ook tegen Ajax verkeerd afgelopen. "Het voetbal ligt zo dicht bij elkaar", aldus de veertienvoudig Oranje-international, die Lasse Schöne na acht minuten 1-0 zag maken voor Ajax.

"Die goal was een enorme klap. Ik dacht meteen: gaat het weer mis? Het was moeilijk om rustig te blijven, want De Kuip schreeuwt je naar voren. Maar als je dat doet, word je afgestraft."

"Gelukkig maakte Jens uit het niets 1-1 en daarna waren we helemaal terug in de wedstrijd. Het was bij vlagen echt genieten. We hebben geweldige doelpunten gemaakt. Nogmaals, dit is waar je het voor doet als voetballer."

Door de zege verkleinde Feyenoord de achterstand op nummer twee Ajax tot acht punten. Koploper PSV, die zaterdag met 2-1 won van FC Groningen, heeft dertien punten meer dan de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Komend weekend speelt Feyenoord op zondag om 12.15 uur uit tegen Excelsior.