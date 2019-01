Treffer Idrissi verrast niet alleen sc Heerenveen maar ook Van den Brom

De wonderlijke treffer van AZ'er Oussama Idrissi was niet alleen de Heerenveen-defensie ontgaan. Ook zijn coach John van den Brom had volkomen gemist dat de aanvaller een hoekschop in één keer binnen had geschoten.

"Ik dacht: waarom juichen we? Wat is er?", erkende de coach tegenover NH Sport. "Ik had helemaal niets gezien. Uiteindelijk kreeg ik de goal via iemand van FOX te zien. Bizar."

De treffer van Idrissi, die zag dat doelman Warner Hahn nog druk bezig was om zijn defensie te organiseren, bleek de winnende. Door het doelpunt van de jeugdinternational van Oranje eindigde het duel in 0-2.

Van den Brom vond de treffer van zijn pupil bijzonder. "Ik denk dat die de wereld wel overgaat. Zoiets gebeurt niet vaak op ons niveau. Mooi dat hij daar oog voor heeft."

Spelers en staf proberen dergelijke hoogstandjes geregeld op de training, erkende de coach. "Dan kijken we wie er mooi kan krullen en dat lukt vaak. Daar doen we zelf als trainers ook aan mee, dus dat heeft nog ergens toe geholpen."

Van den Brom nadert akkoord met FC Utrecht

Van den Brom erkende tegenover de NOS dat hij dicht bij een overeenkomst met FC Utrecht is, om daar na dit seizoen de opvolger van Dick Advocaat te worden.

De gesprekken tussen beide partijen lopen al enige tijd, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. "Dat duurt lang, maar we hebben allemaal een drukke periode", zei hij.

Van den Brom had eerder dit seizoen al laten weten dat hij na dit seizoen vertrekt uit Alkmaar. De verwachting is dat de coach in de loop van de week in de Galgenwaard tekent.