Donny van de Beek noemt de 6-2-nederlaag zondag tegen Feyenoord een schande voor Ajax. De middenvelder voelde op het veld in De Kuip dat vrijwel alles fout ging, omdat de scherpte ontbrak bij de Amsterdamse ploeg.

"We staan gewoon zwaar voor lul. Ik schaam me kapot, zoals iedereen op dit moment bij Ajax", aldus Van de Beek. "Feyenoord was feller dan wij en dat mag niet in zo'n belangrijke wedstrijd. Ik weet niet of het kwam door gemakzucht, maar duidelijk is dat de scherpte ontbrak bij ons."

Ajax begon nog wel goed in De Kuip en kwam al snel op 1-0 via een vrije trap van Lasse Schöne in de achtste minuut. "Er leek helemaal niets aan de hand", vertelt Van de Beek.

"Maar ineens gaven we de 1-1 weg en daarna was alles anders. Zij kregen zelfvertrouwen, terwijl wij ons op alle fronten lieten aftroeven en dramatisch verdedigden. Maar ik wijs niet alleen naar de verdediging, als team verdedigden we slecht."

'We bleven persoonlijke fouten maken'

Halverwege was de stand 3-2 in het voordeel van Feyenoord, waardoor Ajax en Van de Beek nog mochten hopen op een goed resultaat.

"Dat werd ook gezegd in de rust. Ik hoopte dat het om zou keren, dat we er overheen zouden klappen. Maar dat gebeurde niet. We bleven persoonlijke fouten maken en verloren alle duels. Alles was slecht."

Overigens maakte Van de Beek de 5-2 van Tonny Vilhena en de 6-2 van Yassin Ayoub niet meer mee in het veld, omdat hij na een uur gewisseld werd. De vijfvoudig Oranje-international was kwaad toen hij naar de kant ging, maar wil daar niet al te veel over kwijt.

"Ik vond het jammer, laat ik het daar maar op houden. Het is de keuze van de trainer en verder hoeven we het er niet over te hebben. We hebben vandaag als collectief gefaald, ik dus ook. En dat komt heel hard aan."

'Het is een enorme klap'

Door de nederlaag is de achterstand van Ajax op koploper PSV, die zaterdag met 2-1 won van FC Groningen, vijf punten en dus is het kampioenschap ver weg voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

"Een gat van vijf punten is klote", zegt de 21-jarige Van de Beek. "Het is een enorme klap en het zal even duren voordat dit uit ons hoofd is. Als we weer zo slecht spelen komt het niet meer goed in de titelstrijd."

De volgende wedstrijd van Ajax en Van de Beek is zaterdag om 19.45 uur thuis tegen VVV-Venlo. PSV speelt een dag later in Eindhoven tegen Fortuna Sittard.