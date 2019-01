Vitesse-doelman Eduardo schuldbewust na blunder tegen Fortuna Sittard

Vitesse-doelman Eduardo voelt zich schuldig na de late nederlaag van zijn ploeg bij Fortuna Sittard (2-1). Door een blunder van de Portugees grepen de Limburgers in blessuretijd de zege.

De van Chelsea gehuurde keeper dacht de bal rustig naar een teamgenoot te kunnen spelen, maar zijn slappe pass belandde in de voeten van Fortuna-spits Finn Stokkers. Die bedacht zich geen moment en lepelde de bal vanaf de zijlijn over Eduardo in het lege doel.

De ervaren doelman (36) had zijn ploeg met enkele goede reddingen in de wedstrijd gehouden, maar hij zal door zijn blunder vooral inzitten over de winnende treffer.

Eduardo was dan ook aangeslagen na het duel. "Ik moet een andere keuze maken natuurlijk. Het was een slechte pass die bedoeld was voor een ploeggenoot. Een enorme fout en de tegenstander raakt die bal uitstekend en scoort", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

'Wil sorry zeggen tegen fans'

De Portugees had eerder in het duel nog juist een aanzienlijke bijdrage geleverd bij de 0-1. Hij gaf de pass waaruit Bryan Linssen voor de openingstreffer zorgde. Lars Hutten maakte daarna gelijk, waarna het duel op een gelijkspel leek uit te draaien. Door de blunder van Eduardo wonnen de Limburgers alsnog.

"Ik wil sorry zeggen tegen de fans. Dit is verschrikkelijk want door mijn fout verliezen we hier", aldus de zichtbaar teleurgestelde Eduardo. "Aan de andere kant, dit is voetbal. Dit is het leven. We moeten ons nu oprichten en herpakken. En er de volgende wedstrijd weer staan."

Vitesse zakt door de nederlaag naar de vijfde plaats, omdat AZ later op zondag van sc Heerenveen won (0-2). Vitesse speelt volgende week thuis tegen Heerenveen, middenmoter Fortuna gaat bij PSV op bezoek.