Ajax-coach Erik ten Hag heeft geen goed woord over voor de manier waarop zijn ploeg zondag bij Feyenoord verloor. De Amsterdammers werden in De Kuip met 6-2 vernederd door de aartsrivaal.

"Ik wil vandaag niet aan de titelrace denken en ben hartstikke chagrijnig, zeker vanwege de manier waarop we verloren hebben. Ik denk alleen maar aan hoe we dit kunnen omdraaien", zei Ten Hag bij FOX Sports.

"In de eerste competitiehelft kregen we acht doelpunten tegen en nu tien in twee wedstrijden. We waren niet consequent en gedisciplineerd en hebben onze verdedigende opdrachten niet goed uitgevoerd. Het was slecht. We begonnen nog goed, maar daarna kwamen we afspraken niet na."

Door de grote nederlaag van Ajax is het gat met koploper PSV, die zaterdag al met 2-1 van FC Groningen won, vijf punten. Nummer drie Feyenoord heeft dertien punten minder dan de Eindhovenaren.

Direct na de wedstrijd sprak Ten Hag een hartig woordje met zijn spelers in de kleedkamer. "We hebben de spelers ermee geconfronteerd. We hebben goede dingen laten zien, maar voetbal is meer dan balbezit."

De Ligt: 'Iedereen is door de mand gevallen'

Aanvoerder Matthijs de Ligt was het met zijn trainer eens dat Ajax zwaar door de ondergrens zakte. "We verdedigden niet goed genoeg en dan krijg je zes goals tegen. Het is ongelooflijk. De bereidheid om alles te geven leek er niet te zijn en in een Klassieker is dat schandalig", zei hij.

"Iedereen is door de mand gevallen. Er zal nu vooral gekeken worden naar de verdediging en dat is ook logisch bij zes tegengoals. We verdedigden voor de winterstop als een team en dat deden we vandaag niet."

Ajax nam in De Kuip nog vroeg de leiding dankzij Lasse Schöne, maar halverwege was het al 3-2 voor Feyenoord. Na de rust liepen de Rotterdammers verder weg bij de zwakke nummer twee van de Eredivisie.

