Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kende door het aankondigen van zijn afscheid een roerige week, maar de afsluiting was zondag perfect voor de oud-international door een klinkende thuiszege op Ajax (6-2) .

"Dit is een hele mooie dag, een historische dag. We kunnen trots zijn op wat we hebben laten zien", aldus Van Bronckhorst tegen FOX Sports.

De coach had zijn spelers voor het treffen ingeprent hoe groot de impact van De Klassieker kan zijn. "Ik heb mijn spelers gezegd dat ze een wedstrijd moesten neerzetten waar iedereen nog jaren over praat. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Dit maakt mij heel trots."

Van Bronckhorst zag zijn elftal moeizaam beginnen, maar na de 1-1 van uitblinker Jens Toornstra draaiden de verhoudingen om. "Dat was een hele belangrijke treffer, vanaf dat moment is er enorm gestreden. We wisten dat we Ajax pijn konden doen met diepgang, dat hebben we uitstekend gedaan."

De coach, die na dit seizoen vertrekt uit De Kuip, erkende dat hij een van zijn mooiste dagen als coach van Feyenoord beleefde. "Ajax is een van de betere ploegen van dit moment. Als je ziet hoe we ze bespeeld hebben, dan is dit voor mij een van de mooiste wedstrijden tot nu toe."

Van Persie looft passie en spirit

Uitblinker Robin van Persie genoot na afloop van het duel zichtbaar van de ontvangst die hij en zijn teamgenoten kregen van de thuisfans. "Mooi sfeertje", zo stelde hij tegenover FOX Sports. "We hebben een geweldige spirit getoond, zeker na de 2-2 van Ajax. Iedereen heeft geweldig gestreden."

De topscorer aller tijden van Oranje noemde De Klassieker "een bizarre wedstrijd". "Hier zat alles in: doelpunten, passie, strijd, maar ook goed voetbal. Mooi toch zulke wedstrijden?"

Ajax leek na de 2-2 van Hakim Ziyech terug in de wedstrijd te komen, maar op slag van rust zette Van Persie de thuisploeg weer op voorsprong. "Toen we gingen rusten keek ik even om me heen en zag ik de blijdschap bij de fans. Die passie heb ik in me opgenomen. Dat was een mooi moment."

Na rust drongen de Amsterdammers nog wel even aan, maar na de 4-2 van wederom Van Persie bleek de angel uit de wedstrijd en liep Feyenoord via Tonny Vilhena en Yassin Ayoub zelfs uit naar een sensationele 6-2-zege.

"Dit moeten we vaker brengen", vond Van Persie. "Het moet constanter, dat is zeker het streven. We hebben een fantastische groep en ik geloof in deze gasten. Ze kunnen allemaal fantastisch goed voetballen."

Feyenoord acht punten achter Ajax

Feyenoord verkleint de achterstand op nummer twee Ajax door de klinkende zege naar acht punten. De Amsterdammers zien koploper PSV daarentegen wat uitlopen. De Eindhovenaren hebben na negentien duels vijf punten voorsprong.

Ajax moet zich op zaterdag 2 februari thuis tegen VVV-Venlo zien te herstellen, terwijl Feyenoord een dag later bij Excelsior op bezoek gaat.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie