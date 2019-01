AZ heeft mede dankzij een werelddoelpunt van Oussama Idrissi met 0-2 bij sc Heerenveen gewonnen. Willem II zette de opmars in de Eredivisie voort met een 0-1-zege bij FC Utrecht.

AZ is door de zege in Heerenveen de nieuwe nummer vier in de Eredivisie. De ploeg van coach John van den Brom passeert Vitesse, dat onderuit ging bij Fortuna Sittard (1-2) en neemt afstand van FC Utrecht. Heerenveen is elfde.

AZ kwam na een uur op gelukkige wijze op voorsprong door een eigen treffer van Heerenveen-verdediger Sherel Floranus. Een kwartier voor tijd schoot Idrissi op magistrale wijze de 0-2 binnen door een corner in één keer in het doel te krullen.

Het duel in het Abe Lenstra Stadion wilde maar niet echt loskomen. Idrissi kreeg na een half uur de beste kans. De flankspeler schoof de bal richting de verre hoek, maar zijn inzet verdween net naast de verkeerde kant van de paal.

Pas in de tweede helft kwamen er nieuwe kansen. Zo was Mats Seuntjens namens AZ twee keer gevaarlijk en kopte Ben Rienstra voor Heerenveen over.

Floranus zet AZ onbedoeld op voorsprong

Na een uur viel de treffer alsnog. Middenvelder Fredrik Midtsjö gaf de bal vanaf de rechterkant voor in de hoop Idrissi te bereiken. Floranus kwam er echter tussen, maar zag de bal tot zijn eigen ontzetting in het doel belanden: 0-1.

Een kwartier later werd het duel op fraaie wijze beslist door Idrissi. De buitenspeler zag dat Heerenveen weinig haast maakte om een corner te verdedigen en krulde de bal in één keer achter de verbouwereerde doelman Warner Hahn.

Idrissi had vlak daarna ook de 0-3 moeten maken, maar het bleek van twee meter afstand van het doel een stuk lastiger om de bal binnen te krijgen. Zijn inzet kwam op de lat terecht.

AZ hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen, terwijl Heerenveen die dag in Arnhem tegen Vitesse speelt.

Crowley bezorgt Willem II derde zege op rij

Daniel Crowley zorgde kort na rust voor de enige treffer van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II (0-1). Door de zegereeks staat Willem II zelfs in het linkerrijtje van de ranglijst.

De ploeg van trainer Adrie Koster is met 25 punten de nummer negen. Vorige week won Willem II met 2-0 van NAC Breda en voor de winterstop werd FC Emmen met dezelfde cijfers verslagen.

FC Utrecht is bezig aan een zwakke serie. De manschappen van Dick Advocaat verloren vorige week met 3-0 van AZ en gingen in december met 1-3 onderuit tegen Ajax.

Utrecht heeft maar drie punten meer dan Willem II en bezet de zesde plek op de ranglijst.

Bazoer debuteert bij FC Utrecht

Willem II kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd, maar Marios Vrousai kopte van dichtbij over. De twintigjarige Griek scoorde vorige week als invaller bij zijn debuut in de derby tegen NAC Breda (2-0) en kreeg zondag een basisplaats van trainer Koster.

Ook de grootste mogelijkheid voor Utrecht in de eerste helft was een kopkans. Jean-Christophe Bahebeck knikte in kansrijke positie net naast het doel van keeper Timon Wellenreuther.

Bij Utrecht had debutant Riechedly Bazoer een basisplaats, maar de zesvoudig Oranje-international werd in de rust vervangen door Sander van de Streek. Een halve minuut na de hervatting kwam Willem II op voorsprong. Vrousai haalde op links de achterlijn en via Evangelos Pavlidis kwam de bal bij Crowley, die van een meter of 10 raak schoot.

Utrecht was al snel dicht bij de gelijkmaker, maar Urby Emanuelson kopte over na een voorzet van Oussama Tannane. Na de komst van invaller Alexander Isak - deze week gehuurd van Borussia Dortmund - kreeg Willem II ook enkele kansen. De negentienjarige Zweed was zelf dicht bij een treffer en bediende even later Vrousai, die op de paal schoot.

In de slotfase ging FC Utrecht met opportunistisch spel op jacht naar de gelijkmaker, maar Willem II hield stand en vierde zijn tweede overwinning van 2019.

