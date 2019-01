Feyenoord heeft een zwak Ajax zondag een zeer pijnlijke nederlaag bezorgd in de Eredivisie. De Rotterdammers waren in De Kuip mede dankzij twee treffers van Robin van Persie met liefst 6-2 te sterk voor de Amsterdammers, die koploper PSV door het verlies zagen uitlopen.

Na een doelpuntrijke eerste helft leidde Feyenoord al met 3-2, al was het Ajax dat via een vrije trap van Lasse Schöne op voorsprong kwam. Door goals van Jens Toornstra en Steven Berghuis werd het 2-1 voor Feyenoord, Hakim Ziyech maakte 2-2, waarna Van Persie voor een 3-2-ruststand tekende.

In de tweede helft maakte Van Persie zijn tweede van de wedstrijd (4-2), tekende Tonny Vilhena voor de 5-2 en maakte invaller Yassin Ayoub (6-2) het allemaal nog pijnlijker voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die vooral in defensief opzicht een dramatische indruk maakte.

Het is de eerste keer sinds 29 november 1964 dat Feyenoord meer dan vier keer scoort in een officieel duel met Ajax. Destijds werd de rivaal uit Amsterdam met 9-4 verslagen.

Door de grote nederlaag van Ajax is het gat met koploper PSV, die zaterdag al met 2-1 van FC Groningen won, vijf punten. Nummer drie Feyenoord heeft dertien punten minder dan de Eindhovenaren.

Jens Toornstra zorgt voor de gelijkmaker. (Foto: ProShots)

Van Bronckhorst passeert Jörgensen

Opvallend was dat Feyenoord zondag zonder Nicolai Jörgensen aan de 186e editie van De Klassieker begon. De Deense spits werd evenals Jan-Arie van der Heijden gepasseerd door trainer Giovanni van Bronckhorst.

Toornstra had wel weer eens basisplaats. Hij startte op het middenveld achter spits Van Persie en dat pakte in de eerste helft uitstekend uit, al was de eerste goal voor Ajax.

Nadat Kenneth Vermeer een schot van Kasper Dolberg met moeite tot corner had verwerkt, moest de Feyenoord-doelman in de achtste minuut het antwoord schuldig blijven op een vrije trap van Schöne. De Deen schoot vanaf een meter of twintig in de korte hoek raak (1-0).

Ook na de openingstreffer kreeg Ajax kansen, maar na zestien minuten werd ineens aan de andere kant gescoord. Via Van Persie en Berghuis kwam de bal bij Toornstra, die ongedekt door de benen van doelman André Onana de 1-1 binnenschoof.

Robin van Persie scoorde twee keer. (Foto: ProShots)

Feyenoord leeft op na gelijkmaker

De gelijkmaker zorgde ervoor dat Feyenoord opleefde. De ploeg van Van Bronckhorst nam het initiatief en na een half uur leverde dat de tweede Rotterdamse treffer op. Terwijl de Ajax-defensie schutterde, was Berghuis het laatste station van een fraaie aanval (2-1).

Heel lang kon Feyenoord niet van de voorsprong genieten, want twee minuten later was het 2-2. Ziyech was alert bij een Amsterdamse aanval en schoot bal in het dak van het doel.

Met de vierde treffer was het doelpuntenfestijn in de eerste helft nog niet voorbij. Na geklungel van Noussair Mazraoui had Sam Larsson de 3-2 al kunnen maken, maar hij schoot over. Vervolgens was het Van Persie die wél raak schoot. Uit een voorzet van Toornstra zorgde de aanvoerder voor een Rotterdamse voorsprong halverwege.

Ajacieden botvieren hun frustratie op scheidsrechter Danny Makkelie. (Foto: ProShots)

Van Persie onder luid applaus naar de kant

Hoewel Ajax defensief kwetsbaar was voor rust, sleutelde Ten Hag halverwege niet aan zijn verdediging, waar de Argentijn Lisandro Magallán zijn Eredivisie-debuut maakte.

Ook het spelbeeld veranderde niet, want vrijwel meteen na rust waren er weer kansen voor Feyenoord. Tonny Vilhena miste het Ajax-doel op een metertje. Elf minuten na rust kon De Kuip wel weer juichen. De voorzet van Berghuis was op maat en Van Persie volleerde fraai de 4-2 binnen.

Door de goal van de 35-jarige spits was de marge voor het eerst deze Klassieker twee goals, maar de buit was nog niet binnen voor Feyenoord. Ziyech schoot de bal van grote afstand tegen de paal. Ajax hoopte daarna met invaller David Neres op de aansluitingstreffer, maar kwam niet dichterbij.

Sterker, in het laatste kwartier werd het een lijdensweg voor Ajax. Nadat Van Persie onder luid applaus gewisseld was, maakte Vilhena op aangeven van uitblinker Toornstra de 5-2. Daarna was het woord aan invaller Ayoub. De middenvelder klopte Onana vlak voor tijd met een laag schot (6-2), waarna het feest losbarstte in De Kuip.

