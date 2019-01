Vivianne Miedema heeft zondag namens Arsenal met haar zestiende competitietreffer van het seizoen een record gebroken. Eerder op de dag hielp Lieke Martens haar club FC Barcelona eveneens aan een overwinning.

Op bezoek bij Reading opende 69-voudig Oranje-international Miedema (54 goals) al in de tweede minuut de score. Niemand scoorde tot dusver zestien keer in een jaargang van de Women's Super League, die in 2010 werd opgericht.

Het record stond op naam van Brimingham City-speelster Ellen White, die vorig seizoen tot vijftien treffers kwam in de Engelse vrouwencompetitie. In het eerste seizoen maakte Rachel Williams er veertien, eveneens namens Birmingham.

Arsenal won de wedstrijd tegen Reading met 0-3. In de slotfase benutte Kim Little een strafschop na een overtreding op invalster Daniëlle van de Donk en bepaalde Katie McCabe de eindstand. De Nederlandse Dominique Bloodworth had net als Miedema een basisplek. Keepster Sari van Veenendaal zat op de bank.

Vooralsnog strijdt Arsenal met Manchester City om de titel. City heeft een punt meer (34 om 33), maar de ploeg van Miedema speelt nog vijf wedstrijden. Voor de koploper staan nog vier duels op het programma.

Herstelde Martens opent score voor Barcelona

De 26-jarige Martens tekende tijdens FC Barcelona-Athletic Bilbao vijf minuten voor rust voor de openingstreffer. De sterspeelster van de Oranjevrouwen maakte haar zevende competitiedoelpunt van het seizoen.

In de 65e minuut zag ze ploeggenote Alexia Putellas er 2-0 van maken. Het doelpunt van Bilbao, gemaakt door Lucía García, viel te laat om het nog spannend te maken.

Martens werd enkele minuten voor tijd gewisseld. De aanvalster was weer helemaal hersteld van een lichte hamstringblessure waarmee ze zich ruim een week geleden liet wisselen tijdens het oefenduel van Oranje met Zuid-Afrika (2-1-winst).

Door de overwinning op Bilbao blijft Barcelona in het spoor van koploper Atlético Madrid, dat zaterdag al met 4-1 van laagvlieger Málaga won. Het verschil is drie punten.