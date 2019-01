Fred Rutten heeft zondag met Anderlecht zijn eerste zege geboekt. Het werd 2-1 tegen KAS Eupen. Memphis Depay bewees met een assist zijn waarde bewezen voor Olympique Lyon, dat met 0-1 van Amiens won.

Rutten was zijn periode bij Anderlecht vorige week nog begonnen met een nederlaag bij AA Gent (1-0) en ook tegen Eupen liep het niet vanzelf.

De ploeg van de Franse oud-international Claude Makelélé nam in Brussel namelijk de leiding door een treffer van Mamadou Fall.

Na rust kwam Anderlecht langszij na een doelpunt van Yari Verschaeren, waarna Ivan Santini het duel na dik een uur spelen besliste in het voordeel van de gasten.

Anderlecht staat door de zege vijfde en heeft plaatsing voor de kampioenspoule, waarin de top zes om de titel strijdt, in eigen hand.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League

Memphis helpt Lyon aan zege

Memphis gaf bij Amiens-Lyon de goede voorzet op Jason Denayer, die kort na rust de enige treffer binnenkopte: 0-1. De Oranje-international speelde de hele wedstrijd als rechtsbuiten.

Lyon, waar Kenny Tete wegens griep ontbrak in de wedstrijdselectie, blijft derde in de Ligue 1. De achterstand op de ongenaakbare koploper Paris Saint-Germain bedraagt liefst dertien punten.

De ploeg uit Parijs heeft bovendien drie duels minder gespeeld, omdat door onrust met 'Gele Hesjes' in de Franse hoofdstad enkele duels werden afgelast. PSG speelt zondagavond thuis tegen Stade Rennes.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Ligue 1

Van Aanholt schakelt met Crystal Palace 'Spurs' uit in FA Cup

In Engeland werd Tottenham uitgeschakeld in de zestiende finales van de FA Cup. De Londenaren gingen met 2-0 onderuit bij stadgenoot Crystal Palace.

Patrick van Aanholt speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg en veroorzaakte kort voor rust een strafschop. Tot zijn opluchting schoot Kieran Trippier vanaf elf meter naast.

Op dat moment stond het al 2-0 voor Crystal Palace. Connor Wickham en Andros Townsend (strafschop) maakten het verschil. Jaïro Riedewald bleef op de bank bij Palace, Michel Vorm behoorde niet tot de selectie van Tottenham.

roma

AS Roma heeft aan 0-3-voorsprong niet voldoende

In Italië gaf AS Roma een 0-3-voorsprong uit handen tegen Atalanta Bergamo (3-3). Roma leek na veertig minuten al in veilige haven door twee treffers van Edin Dzeko en één van Stephan El Shaarawy. Kort voor rust kwam Atalanta via Timothy Castagne terug tot 1-3.

Bij die stand kwam Justin Kluivert als invaller in het veld. Rick Karsdorp had als rechtsback een basisplaats en werd in de 78e minuut gewisseld.

Op dat moment was het al 3-3 via Rafael Toloi en Duvan Zapata, die even eerder nog een strafschop hoog over had geschoten. Bij de ploeg uit Bergamo speelden internationals Hans Hateboer en Marten de Roon de hele wedstrijd.

Roma staat na het gelijkspel vijfde in de Serie A op 34 punten, liefst 22 minder dan koploper Juventus. Atalanta heeft twee punten minder dan de 'Giallorossi'.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Serie A

Bayern na rust ruim langs Stuttgart

Bayern München blijft in de Bundesliga met een 4-1-zege op VfB Stuttgart in het spoor van Borussia Dortmund. De koploper die zaterdag met 5-1 won van Hannover 96, heeft zes punten meer dan de 'Rekordmeister'.

Bayern speelde een moeizame eerste helft en ging met 1-1 de rust in. De vroege openingstreffer van Thiago werd ongedaan gemaakt door Anastasios Donis.

Na rust nam Bayern snel afstand van de degradatiekandidaat. Chirstian Gentner schoot in eigen doel en na een gemiste strafschop van Robert Lewandowski scoorden Leon Goretzka en Lewandowski wel: 4-1.

Arjen Robben ontbrak door een blessure aan het dijbeen, die hem sinds december aan de kant houdt.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga