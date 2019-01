Fortuna Sittard heeft zondag dankzij een bizar doelpunt in blessuretijd met 2-1 gewonnen van Vitesse. In de 92e minuut zorgde Finn Stokkers op wonderbaarlijke wijze voor de winnende treffer.

De aanvaller van Fortuna Sittard kreeg de bal zomaar in de voeten geschoven door Vitesse-doelman Eduardo. De afstand tot het lege doel was groot, maar Stokkers schoot prachtig raak.

Lang leek er niets aan de hand voor Vitesse, dat vroeg de leiding had genomen dankzij Bryan Linssen en kansen kreeg op een grotere voorsprong. Een kwartier voor tijd leidde Lars Hutten met de gelijkmaker een Limburgs offensief in.

Vitesse kent een wisselend begin van 2019. In de eerste Eredivisie-speelronde van het nieuwe kalenderjaar werd ruim een week geleden gewonnen van Excelsior (3-2), maar dinsdag was AZ met 2-0 te sterk in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker. De Arnhemmers staan na het verlies in Sittard vijfde met 29 punten uit negentien duels.

Fortuna leed vorige week een pijnlijke 5-1-nederlaag bij De Graafschap en greep woensdag tegen Feyenoord naast een halvefinaleticket in het bekertoernooi (4-1-verlies). De Limburgers staan door de eerste zege van 2019 negende met 23 punten.

Vitesse was lange tijd de gevaarlijkste ploeg. (Foto: ProShots)

Ruststand van 0-1 magere afspiegeling

Lange tijd was Vitesse zondag de bovenliggende partij in het Fortuna Sittard Stadion. De bekerwinnaar van 2017 dook regelmatig op voor het doel van keeper Alexei Koselev en al in de zevende minuut was het raak.

Een verre uittrap van Vitesse-doelman Eduardo belandde bij Linssen, die beheerst afrondde. De aanvaller maakte zijn zevende competitietreffer en de 36-jarige Eduardo mag zich de eerste Eredivisie-keeper met een assist noemen sinds Marco Bizot van AZ op 9 december 2017.

In het restant van de eerste helft mocht Fortuna van geluk spreken dat het bij 0-1 bleef, waarbij de grootste kans voor Navarone Foor was. De middenvelder van Vitesse schoot voor een vrijwel leeg doel hard tegen de lat.

Na rust probeerde Fortuna, dat in de eerste helft eigenlijk alleen via Lisandro Semedo een paar keer dreigend was, wat meer druk naar voren te zetten. De beste kansen bleven echter voor Vitesse.

Toch drong Fortuna steeds meer aan en dat leidde tot de gelijkmaker van invaller Hutten, die de bal op aangeven van André Vidigal langs Eduardo schoof. Het geloof in een overwinning was daardoor helemaal terug bij de thuisploeg en dat leidde in de slotminuten dus zelfs nog tot de bizarre treffer van Stokkers.

Vitesse-doelman Eduardo baalt na zijn fout in blessuretijd. (Foto: ProShots)

