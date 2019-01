Hirving Lozano heeft zondag het ziekenhuis in Geldrop weer verlaten. De hoofdblessure die de sterspeler van PSV zaterdagavond opliep in het thuisduel met FC Groningen lijkt mee te vallen.

De 23-jarige Lozano kwam tijdens de eerste helft van de wedstrijd in het Philips Stadion hard in botsing met Groningen-verdediger Tim Handwerker. Hij bleef lang op de grond liggen en werd per brancard afgevoerd.

Het is nog niet bekend of de Mexicaan volgend weekend weer beschikbaar is in het thuisduel met Fortuna Sittard. "Zijn belastbaarheid zal op basis van de geldende FIFA-protocollen van dag tot dag bekeken worden", meldt PSV in een verklaring.

Na de wedstrijd tegen FC Groningen sprak PSV-coach Mark van Bommel nog zijn zorgen uit over de blessure. "Het zag er niet goed uit", zei de voormalige middenvelder in gesprek met FOX Sports.

De botsing tussen Hirving Lozano en Tim Handwerker. (Foto: ProShots)

Lozano scoorde al dertien keer

Lozano, onlangs uitgeroepen tot speler van het jaar in Noord- en Midden-Amerika, was in de openingsfase van PSV-FC Groningen belangrijk voor zijn ploeg met twee goals. De Eredivisie-koploper won uiteindelijk met 2-1.

Met dertien doelpunten is Lozano dit seizoen na aanvoerder Luuk de Jong (vijftien goals) de meest doeltreffende PSV'er. Vorig seizoen was de aanvaller met zeventien treffers clubtopscorer.

De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard staat volgende week zondag om 14.30 uur op het programma in Eindhoven. Een week later speelt PSV uit tegen FC Utrecht.

