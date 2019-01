De Klassieker ·

Direct na de wedstrijd sprak Ten Hag een hartig woordje met zijn spelers in de kleedkamer. "We hebben de spelers ermee geconfronteerd. We hebben goede dingen laten zien, maar voetbal is meer dan balbezit." Door de grote nederlaag van Ajax is het gat met koploper PSV opgelopen tot vijf punten. Nummer drie Feyenoord heeft dertien punten minder dan de Eindhovenaren.