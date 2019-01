De Klassieker ·

"Ik heb veel liefhebbers in mijn elftal die alles willen spelen. Maar als we 3-0 voorstaan en David Neres nog op de bank hebben, dan moet je dit soort spelers sparen", doelt Ten Hag op het wisselen van Hakim Ziyech in de rust van het bekerduel met sc Heerenveen. "We weten hoe we moeten omgaan met druk. We moeten snel vrijlopen. Je moet goed inschatten waar je kan voetballen."