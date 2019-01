FC Groningen-trainer Danny Buijs vindt dat zijn ploeg benadeeld werd door de scheidsrechter in het verloren duel met PSV (2-1) van zaterdag. Volgens de coach floot Dennis Higler structureel in het voordeel van de Eindhovenaren.

"Alle kleine dingen krijg je tegen en zijn in het voordeel van de topclubs: Ajax, Feyenoord en PSV. Dat is altijd zo. Daar moet je maar mee leren leven als andere clubs zijnde", aldus Buijs na afloop tegen FOX Sports. "Dat wist ik al toen ik speler was en nu blijkt het weer."

Buijs kreeg een gele kaart van Higler toen hij zijn frustraties uitte over de beslissingen van de scheidsrechter. "Ik gebruikte een niet zo'n net woord, volgens mij 'appelflap' of 'pannenkoek'."

"Hij floot niet voor een overtreding op Mike te Wierik, omdat het op een gevaarlijke plek was. Daarna fluit hij wel als er niets aan de hand is voor de dug-out van PSV. Spelers van PSV mogen wegwerpgebaren maken, spelers van andere clubs krijgen daar geel voor."

De coach was meer te spreken over het spel van zijn ploeg in de tweede helft. "Op basis van ons spel na de rust verdienen we misschien wel een punt. Ik ben na die snelle 2-0-achterstand in ieder geval blij dat we niet afgestraft werden."

FC Groningen, de huidige nummer zestien in de Eredivisie, vervolgt zaterdag de competitie met een uitduel met Willem II.

