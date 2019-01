Sporting CP-trainer Marcel Keizer was zaterdag erg blij met zijn eerste prijs als trainer. Zijn ploeg was in de finale van het tweede bekertoernooi van Portugal na strafschoppen te sterk voor FC Porto (1-1). Keizer prees na afloop vooral de vechtlust van zijn ploeg.

"Het is voor de spelers en de fans fantastisch om hier de beker te winnen", aldus Keizer tegenover het Portugese Sport TV. "We mogen dit de komende dag gaan vieren. Daarna moeten we ons weer gaan voorbereiden op de competitie."

Keizer was niet tevreden over het spel dat zijn ploeg in de finale liet zien. "We wilden graag aanvallender speler, maar we konden de bal niet lang in ons bezit houden. De spelers hebben wel tot de laatste minuut gevochten met alles wat ze hadden."

Bas Dost schoot Sporting vanaf 11 meter op gelijke hoogte in blessuretijd nadat Porto elf minuten voor tijd op 1-0 was gekomen. Daarna volgde direct een strafschoppenreeks, waarin Porto maar liefst drie penalty's miste. Sporting profiteerde en won de serie met 3-1.

"Wij hadden wat meer geluk bij de penalty's", aldus Keizer. "We waren in de tweede helft niet de betere ploeg, maar we maakten als ploeg wel de meeste meters."

'Ik voel vertrouwen van het bestuur'

Keizer benadrukt dat de competitie het belangrijkste doel is van Sporting dit seizoen. "We willen daarin zo hoog mogelijk eindigen en dan natuurlijk het liefst als eerste. Ik voel dat het vertrouwen van het bestuur er is. In voetbal verandert alles snel, dus we moeten hard blijven werken en onszelf blijven verbeteren."

Sporting staat vierde in de Portugese competitie op acht punten achterstand van koploper Porto. Woensdag speelt Sporting het competitieduel met nummer dertien Vitória Setúbal.