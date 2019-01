Ajacied Lasse Schöne vindt niet dat de Klassieker van zondag tegen Feyenoord bij voorbaat het predicaat cruciaal moet krijgen. De middenvelder erkent wel dat de wedstrijd in De Kuip ontzettend belangrijk is in de strijd om de titel in de Eredivisie.

"Je weet pas achteraf of het een cruciale wedstrijd is geweest, maar hij is zeker belangrijk omdat je eigenlijk alle wedstrijden moet winnen aangezien PSV ook zo weinig punten verspeelt", zegt Schöne in gesprek met NUsport.

"Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord zijn altijd wedstrijden op zich. Het zijn de wedstrijden van het jaar. Er valt enorm veel eer te behalen. Het is altijd een fantastische wedstrijd om te mogen spelen."

Ajax lijkt halverwege de competitie met PSV uit te gaan maken wie de kampioen wordt van Nederland, terwijl Feyenoord al op een grote achterstand staat van beide clubs en de derde plaats zo'n beetje het hoogst haalbare is.

"Wat wij en PSV goed doen is constant blijven. We winnen allebei steeds onze wedstrijden. We hebben een andere manier van voetballen, maar dat voeren we beide erg goed uit", aldus Schöne.

"Dit jaar is bij ons gebleken dat we het ook na Europese wedstrijden goed doen. We laten in tegenstelling tot voorgaande jaren geen punten meer liggen. Ik denk dat dat een groot verschil is."

'Ik hoop dat ik mag spelen tegen Feyenoord'

Het is nog maar de vraag of Schöne zondag in de basis staat tegen Feyenoord. De routinier moest afgelopen donderdag in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1-zege) genoegen nemen met een plek op de bank en zag zijn vervanger Noussair Mazraoui het erg goed doen als controleur.

"Ik hoop dat ik mag spelen tegen Feyenoord. Ik verwacht het eerlijk gezegd ook wel. Maar je weet het nooit", vertelt Schöne, de speler die de meeste Klassiekers in competitieverband speelde zonder ooit te verliezen (zeven zeges en vier gelijke spelen).

"Het voelde niet alsof ik het kind van de rekening was van het 4-4-gelijkspel tegen Heerenveen. Het was natuurlijk ook wel iets tactisch, maar ik heb er goed over gesproken met de trainer en we kwamen tot de conclusie dat dit het beste was voor deze wedstrijd. Er is niks aan de hand."

Feyenoord-Ajax vangt zondag om 14.30 uur aan in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Björn Kuipers fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Het wordt overigens niet de laatste Klassieker van dit seizoen. Feyenoord en Ajax werden zaterdag namelijk ook aan elkaar gekoppeld bij de loting voor de halve finales van de TOTO KNVB-beker, die op woensdag 27 februari eveneens in De Kuip wordt afgewerkt.

