PSV-trainer Mark van Bommel maakt zich zorgen over de blessure van Hirving Lozano. De aanvaller kwam tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-1) hard in botsing met Tim Handwerker en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Hij wordt nu onderzocht. Het zag er niet goed uit", zei Van Bommel na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

Lozano en Handwerker botsten vlak voor rust bij een luchtduel met de hoofden tegen elkaar, waarna eerstgenoemde lang bleef liggen op de grond en uiteindelijk per brancard van het veld werd gedragen.

Lozano had daarvoor een hoofdrol voor zichzelf opgeëist door PSV met twee intikkers hoogstpersoonlijk op een 2-0-voorsprong te schieten.

Het waren voor de Mexicaan, onlangs door de CONCACAF uitgeroepen tot beste speler van het jaar uit Noord- en Midden-Amerika, alweer zijn twaalfde en dertiende competitiedoelpunt van het seizoen.

'Tot aan het tegendoelpunt speelden we fantastisch'

PSV maakte het zichzelf na de 2-0 nog ontzettend moeilijk en ontsnapte in de slotfase aan de 2-2 doordat een vrije trap van Thomas Bruns op de bovenkant van de lat belandde.

"Tot aan het tegendoelpunt speelden we fantastisch. Ook daarna kregen we nog kansen op meer doelpunten", zag Van Bommel, die wel een verklaring had voor het verval bij zijn ploeg.

"Het is vaak één moment dat beslissend kan zijn en waardoor je het goede gevoel kwijt bent. Nu was dat het tegendoelpunt. We kwamen na rust niet meer in het ritme. Dan moet je er alles aan doen om geen doelpunt tegen te krijgen en aan het einde blij zijn dat je zo'n wedstrijd wint."

PSV vergrootte door de overwinning de voorsprong op naaste achtervolger Ajax tot vijf punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog de Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord.

