PSV heeft zaterdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Eredivisie. De koploper won in eigen huis nipt en met de nodige moeite met 2-1 van FC Groningen.

PSV leek aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan door twee snelle doelpunten van Hirving Lozano, maar moest na de tegentreffer van Ludovit Reis toch nog vol aan de bak om de zege over de streep te trekken.

De Eindhovenaren kregen nog wel een flinke tegenvaller te verwerken doordat Lozano na een luchtduel met Tim Handwerker (hoofden tegen elkaar) per brancard van het veld moest en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

PSV vergrootte door de overwinning de voorsprong op naaste achtervolger Ajax tot vijf punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog de Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord.

FC Groningen blijft door de nederlaag in de onderste regionen bivakkeren. De noorderlingen zijn terug te vinden op de veertiende plaats op de ranglijst van de Eredivisie.

PSV kent droomstart tegen Groningen

PSV kende tegen FC Groningen nog wel een droomstart. De thuisclub kwam zonder zich bovenmatig in te hoeven spannen al binnen twintig minuten op een 2-0-voorsprong.

Lozano tikte tot twee keer toe de bal simpel binnen, maar zijn dank mocht vooral uitgaan naar Gaston Pereiro, de vervanger van de gepasseerde Érick Gutiérrez die bij de 1-0 de voorassist en bij de 2-0 de assist leverde.

PSV ondervond op dat moment weinig tegenstand van FC Groningen, maar dat veranderde plotsklaps na de 2-1 van Reis, die de bal na een afgeslagen hoekschop via het been van Angelino wat gelukkig in de kruising schoot.

De ploeg van trainer Mark van Bommel kreeg voor rust via Luuk de Jong nog wel twee grote kansen, maar de spits en aanvoerder zag beide pogingen knap gekeerd worden door de uitblinkende doelman Sergio Padt.

PSV in tweede helft geen schim meer van zichzelf

PSV was mede door het uitvallen van Lozano vlak voor rust in de tweede helft geen schim meer van zichzelf en slaagde er nog amper in om een fatsoenlijke aanval op de mat te leggen, waardoor het tot het einde spannend bleef.

FC Groningen kon er weinig tegenover stellen, maar was nog wel een keer heel dicht bij de 2-2, ware het niet dat Thomas Bruns zijn vrije trap via de muur op de bovenkant van de lat zag belanden.

PSV hield in de zes minuten blessuretijd met hangen en wurgen stand, waardoor het zondag rustig kan afwachten wat Ajax doet tegen Feyenoord.

Van Bommel liet luttele seconden voor het laatste fluitsignaal Mohammed Amine Ihattaren zijn debuut maken in het betaald voetbal. De pas zestienjarige aanvaller verving opvallend genoeg Donyell Malen, die Lozano had afgelost.